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FC6724/01
QP6505/20
Tatlı Rüyalar
Geceleri daha iyi uyuyun. Gündüz daha verimli olun. Arzu ettiğiniz hayatı yaşamanızın zamanı geldi.
Kalbinin Resmi
Çınar, Türkiye’de her yıl doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelen 13 bin çocuktan birisi. O kalbini büyük bir hayvanat bahçesine benzetiyor. Çocuk kalp sağlığı hakkında bilgilenin ve Çınar’ın hayvanat bahçesini keşfedin.
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