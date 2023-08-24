Philips Espresso Makinem, AquaClean filtremi taktıktan sonra kireç temizlememi söylüyor
Yayınlandı 24 Ağustos 2023
Philips Espresso Makinenizin AquaClean filtresini taktıktan sonra makinenizin kirecini temizlemeniz konusunda sizi uyarmasının birkaç nedeni vardır. Olası çözümler için lütfen aşağıya bakın. Lütfen unutmayın: AquaClean su filtresi kullanıyorsanız 8 filtre döngüsünden sonra belirli bir noktada makinenizin kirecini temizlemeniz gerekir.
AquaClean filtresi simgesi turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında bu, filtreyi değiştirmeniz gerektiğini gösterir. Bu yanıp söndüğü sürece, önce makinenin kirecini temizlemenize gerek kalmadan filtreyi değiştirebilirsiniz. AquaClean su filtresini değiştirmezseniz turuncu ışık en sonunda söner. Bu durumda mevcut filtreyi yeni bir su filtresi ile değiştirmeden önce makinenizin kirecini temizlemeniz gerekir. AquaClean filtresini kullanmaya başlamadan önce makinenin kireçsiz olması gerekir.
AquaClean filtresini taktıktan ve etkinleştirdikten sonra AquaClean ışığı mavi renge dönerek AquaClean su filtresinin etkin olduğunu doğrular.
AquaClean ışığı mavi değilse bu, filtrenin etkin olmadığını ve filtreyi takıp etkinleştirmeniz gerektiğini gösterir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edin veya videomuzu izleyin:
1. Filtreyi yaklaşık 5 saniye sallayın. 2. Filtreyi ters tutarak bir sürahide soğuk suya batırın, biraz sallayın/bastırın ve filtreden hava kabarcığı gelmeyene kadar bekleyin 3. Filtre artık kullanıma hazırdır ve su haznesine takılabilir. 4. Makineyi açın. 5. Filtreyi su haznesindeki filtre bağlantısına dikey olarak takın. Mümkün olan en alt noktaya kadar bastırın 6. Su haznesini MAX göstergesine kadar temiz suyla doldurun ve tekrar makineye yerleştirin 7. AquaClean filtresi simgesini, ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar 3 saniye boyunca basılı tutun 8. Sıcak su musluğunun altına bir kap yerleştirin ve START düğmesine basın. Makine bir miktar sıcak su boşaltacaktır. 9. Tamamlandığında AquaClean filtresi ışığı maviye döner ve bu da AquaClean su filtresinin etkinleştirildiğini gösterir.
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