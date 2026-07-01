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Sonicare diş fırçam titremiyor

Diş fırçanız titremiyorsa veya açılmıyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. 
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX9911/88 , HX9911/84 , HX6870/47 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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