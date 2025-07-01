Philips Destek Sonicare diş fırçamın titreşimi zayıf

Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.



Diş fırçanız öncekinden daha zayıf titriyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.



Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

1. Pili tamamen şarj edin. Diş fırçasının pili tamamen şarj edilmemişse orijinal gücünde titremesi için daha fazla enerjiye ihtiyacı olabilir. Diş fırçasını geceden şarja bırakarak en az 24 saat boyunca şarj etmenizi öneririz.



Tüm Sonicare diş fırçalarının şarj cihazları farklıdır ve diğer Sonicare modelleriyle uyumlu değildir. Diş fırçanızı, birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanarak şarj etmenizi öneririz. 2. EasyStart'ı devre dışı bırakın. Bazı diş fırçalarında varsayılan olarak EasyStart özelliği etkindir. Bu özellik, diş fırçanızın her fırçalama işleminden sonra titreşim seviyesini yavaşça artırmasını sağlar. Titreşimdeki artış ilk on dört fırçalama işlemi boyunca meydana gelir. Diş fırçanızın normal şekilde titremesini istiyorsanız EasyStart özelliğini kapatmanızı öneririz. 3. Fırça başlığını değiştirmek. Fırça başlığınızın aşındığı anlamına da gelebilir. Fırça başlığınızı üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Çevrimiçi mağazamızdan yeni bir fırça başlığı satın alabilirsiniz.



Fırça başlığınızı yakın zamanda değiştirdiyseniz bir sonraki adıma geçin. 4. Fırçalama modunu değiştirin. Seçilen mod diş fırçanızın titreşim seviyesini etkiler. TongueCare ve Hassas (Sensitive) gibi bazı fırçalama modları daha az güçlüdür. Fırçalama modunu değiştirerek titreşimi artırmanızı öneririz. Diş fırçanızı kapatın ve tercih ettiğiniz modu seçmek için mod/yoğunluk düğmesine basın. 5. Yoğunluk ayarını değiştirin. Bazı diş fırçası modellerinde yoğunluk ayarı bulunur. Diş fırçanızda yoğunluk ayarı bulunup bulunmadığını öğrenmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın. Seçilen yoğunluk ayarı diş fırçanızın titreşim seviyesini etkileyebilir. Farklı yoğunluk seviyeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Diş fırçanız, taktığınız fırça başlığına göre yoğunluk seviyesini otomatik olarak seçer.



Fırçalama sırasında, mod/yoğunluk düğmesine basarak yoğunluğu değiştirebilirsiniz. Gövde kapatıldığında yoğunluğun ayarlanması mümkün değildir. Diş fırçanızla ilgili hala sorun mu yaşıyorsunuz? Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanızın içi hasar görmüş olabilir. Diş fırçanız için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.