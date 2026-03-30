2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XB2142/09
750W
PowerCyclone 4
Super Clean Air filtre
Mobilya başlığı
PowerCyclone 4 teknolojisi, hazne içindeki hava akışını hızlandırarak tozu havadan etkili bir şekilde ayırır. Bu sistem, süpürgenin emiş gücünü uzun süre korumasına yardımcı olur. Yüksek verimli motorla birleşen bu teknoloji, hem sert hem de halı zeminlerde üstün temizlik sunar.
HEPA filtreli bu model, ince tozları ve alerjenleri %99,9’a kadar hapsederek daha temiz bir hava elde etmenizi sağlar. Evcil hayvan tüyü çeken süpürgenin filtre sistemi, evcil hayvanı olan kullanıcılara rahat bir nefes aldırmak için idealdir. Solunan havanın daha hijyenik olmasına katkı sağlar.
Toz torbasız süpürge, yapısıyla kullanıcı dostudur. Geniş haznesi sayesinde sık boşaltmaya gerek kalmadan uzun süreli kullanım olanağı sunar. Şeffaf hazne tasarımı, doluluk oranını kolayca görmenizi sağlar. Filtre yıkanabilir olduğundan ekstra masraf yaratmaz.
Yorumlar
Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve EPA12 ile eşdeğerdir.