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  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
  • Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

2000 SerisiTorbasız Elektrikli Süpürge

XB2142/09

Güçlü motor ile yüksek emiş gücü
Philips 2000 serisi torbasız elektrikli süpürge, yüksek emiş gücü ile derinlemesine temizlik sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi tüm zeminlere uyumlu başlığı ile her zaman mükemmel sonuçlar sunar.
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Tüm zeminlere uyumlu başlık

Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

  • 750W

  • PowerCyclone 4

  • Super Clean Air filtre

  • Mobilya başlığı

PowerCyclone 4 ile yüksek emiş gücü

PowerCyclone 4 ile yüksek emiş gücü

PowerCyclone 4 teknolojisi, hazne içindeki hava akışını hızlandırarak tozu havadan etkili bir şekilde ayırır. Bu sistem, süpürgenin emiş gücünü uzun süre korumasına yardımcı olur. Yüksek verimli motorla birleşen bu teknoloji, hem sert hem de halı zeminlerde üstün temizlik sunar.

HEPA filtresi ile havadaki evcil hayvan tüylerini yakalar

HEPA filtresi ile havadaki evcil hayvan tüylerini yakalar

HEPA filtreli bu model, ince tozları ve alerjenleri %99,9’a kadar hapsederek daha temiz bir hava elde etmenizi sağlar. Evcil hayvan tüyü çeken süpürgenin filtre sistemi, evcil hayvanı olan kullanıcılara rahat bir nefes aldırmak için idealdir. Solunan havanın daha hijyenik olmasına katkı sağlar.

Tüm zemin tiplerine uygundur

Tüm zemin tiplerine uygundur

Toz torbasız süpürge, yapısıyla kullanıcı dostudur. Geniş haznesi sayesinde sık boşaltmaya gerek kalmadan uzun süreli kullanım olanağı sunar. Şeffaf hazne tasarımı, doluluk oranını kolayca görmenizi sağlar. Filtre yıkanabilir olduğundan ekstra masraf yaratmaz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).

  2. Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve EPA12 ile eşdeğerdir.