HEPA filtresi ile havadaki evcil hayvan tüylerini yakalar

HEPA filtreli bu model, ince tozları ve alerjenleri %99,9’a kadar hapsederek daha temiz bir hava elde etmenizi sağlar. Evcil hayvan tüyü çeken süpürgenin filtre sistemi, evcil hayvanı olan kullanıcılara rahat bir nefes aldırmak için idealdir. Solunan havanın daha hijyenik olmasına katkı sağlar.