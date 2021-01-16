2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Geniş, doğal ses alanı
Tüy hafifliğinde konfor
Kaliteli deri/metal yüzey
Sökülebilir 3 m kablo
Philips Fidelio X3 kulaklıklar , rezonansı ve titreşimi azaltan çift katmanlı kulaklık modüllerine sahiptir. Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak yüksek frekanslarda ideal netlik sağlamak üzere 15 derece eğimle üretilmiştir. Zengin detaylarla kusursuz performans sunar.
Bu kulak üstü kulaklıklar kusursuz ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz rahattır. Hafif ve yumuşak iç kafa bandı kulağa göre kusursuz şekilde ayarlanabilir. Dış kafa bandı kulaklığa güven sağlayan bir ağırlık katarken hafızalı köpüğe sahip, tüy kadar hafif kulak kapağı yastıkları mükemmel bir uyum sunar. Uzun süre müzik dinlemek için idealdir.
Arkası açık kulak kapağı tasarımı, akustik olarak şeffaf Kvadrat kulaklık kumaşı ile kaplıdır. Havanın içinde serbest şekilde hareket etmesine izin veren kumaş, diyaframın arkasında biriken hava basıncını azaltarak etkileyici ve derin bir ses sunar.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Siyahkutupayısı2
16/01/2021
Türkiye
Şık tasarım harika ses performansı
Öncelikle ürünün tasarımı bir harika! Ve aldığım ses performansı beklentimin çok çok üzerinde.
Avantajlar
Hafif güçlü ses
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır
Tozkoparan55
14/10/2020
Türkiye
Mükemmel ses
Çok zarif tasarım , mükemmel ses kalitesi .çok memnunum.
Avantajlar
Görüntü,ses
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır