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  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
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  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda
  • Konser salonu kulaklarınızda

Üretimden kaldırıldı

FidelioX3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

X3/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

2 Ödüller

Konser salonu kulaklarınızda
Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Audiophile'ler için tasarlandı

Konser salonu kulaklarınızda

  • Geniş, doğal ses alanı

  • Tüy hafifliğinde konfor

  • Kaliteli deri/metal yüzey

  • Sökülebilir 3 m kablo

Olağanüstü performans için geliştirildi

Olağanüstü performans için geliştirildi

Philips Fidelio X3 kulaklıklar , rezonansı ve titreşimi azaltan çift katmanlı kulaklık modüllerine sahiptir. Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak yüksek frekanslarda ideal netlik sağlamak üzere 15 derece eğimle üretilmiştir. Zengin detaylarla kusursuz performans sunar.

Müziğin tutkusunu hissedin. Kaliteli tasarım

Müziğin tutkusunu hissedin. Kaliteli tasarım

Bu kulak üstü kulaklıklar kusursuz ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz rahattır. Hafif ve yumuşak iç kafa bandı kulağa göre kusursuz şekilde ayarlanabilir. Dış kafa bandı kulaklığa güven sağlayan bir ağırlık katarken hafızalı köpüğe sahip, tüy kadar hafif kulak kapağı yastıkları mükemmel bir uyum sunar. Uzun süre müzik dinlemek için idealdir.

Arkası açık tasarım. Geniş ve doğal ses çıkışı

Arkası açık tasarım. Geniş ve doğal ses çıkışı

Arkası açık kulak kapağı tasarımı, akustik olarak şeffaf Kvadrat kulaklık kumaşı ile kaplıdır. Havanın içinde serbest şekilde hareket etmesine izin veren kumaş, diyaframın arkasında biriken hava basıncını azaltarak etkileyici ve derin bir ses sunar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Şık tasarım harika ses performansı

Öncelikle ürünün tasarımı bir harika! Ve aldığım ses performansı beklentimin çok çok üzerinde.

Avantajlar

Hafif güçlü ses

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel ses

Çok zarif tasarım , mükemmel ses kalitesi .çok memnunum.

Avantajlar

Görüntü,ses

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Fidelio X3 X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları