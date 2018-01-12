Yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. Gerçekten frekans aralığı çok iyi. Dengeli bir kulaklık tizleri daha başaralı veriyor bas seslerden. Flat bir ses rengi var. Ses reprodiksiyonunu beğeniyorum. İmkan bulabilirseniz izalosyonu daha iyi olan tıkaçlardan alın çok daha iyi bir ses alabilirsiniz. Mikrofonunun çok başarılı olduğunu söyleyemem dışarıda yapılan konuşmaları çok net aktarmıyor ama kapalı ortamda gayet iyi. 9 aydır kullanmama rağmen herhangi bir kopma yırtılma sökülme olmadı. çok fazla iç içe dolanmıyor. Ve ilk günkü performansıyla çalışmaya devam ediyor. Kulaklıktan iyi bir verim almak istiyorsanız dinlediğiniz kaynakta önemli ben flac parçalarda gayet mutlu oluyorum.