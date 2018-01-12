2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
13,5 mm sürücülü/yarı kapalı
Kulak içi
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Hafif pirinç halka, titreşimi azaltarak ses netliği ve hassasiyet sağlar.
4.3
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Hasonx
12/01/2018
Türkiye
Uygun Fiyat Yüksek Kalite
Bu fiyata alabileceğiniz en kaliteli kulak içi kulaklık.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX2WT In ear headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX2WT In ear headphones with mic için yapılmıştır
Mimics
12/09/2017
Türkiye
Çok İyi
Ses kalitesi şaşırtıcı derecede iyi, zaten Hi-Res sertifikasına sahip ve bu sertifika belirli standartları sağlayan ürünlere verilir, kulağa uyumu çok hoş, kablosu gereksiz uzun geldi bana yani daha kısa olabilirdi bilemedim. Ama bu fiyata piyasadaki en iyi yüksek kaliteli ses kulaklığı diyebilirim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Diyar
03/10/2018
Türkiye
Verilen parayı fazlasıyla hakediyor
Yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. Gerçekten frekans aralığı çok iyi. Dengeli bir kulaklık tizleri daha başaralı veriyor bas seslerden. Flat bir ses rengi var. Ses reprodiksiyonunu beğeniyorum. İmkan bulabilirseniz izalosyonu daha iyi olan tıkaçlardan alın çok daha iyi bir ses alabilirsiniz. Mikrofonunun çok başarılı olduğunu söyleyemem dışarıda yapılan konuşmaları çok net aktarmıyor ama kapalı ortamda gayet iyi. 9 aydır kullanmama rağmen herhangi bir kopma yırtılma sökülme olmadı. çok fazla iç içe dolanmıyor. Ve ilk günkü performansıyla çalışmaya devam ediyor. Kulaklıktan iyi bir verim almak istiyorsanız dinlediğiniz kaynakta önemli ben flac parçalarda gayet mutlu oluyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır