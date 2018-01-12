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Tüm seriler

  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
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  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
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  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses

Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

TX2BK/00

4.3
| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Yüksek Çözünürlüklü Ses
Philips TX2, üstün kaliteli sürücüler ve oval ses tüpleri ile genişletilmiş baslı yüksek çözünürlüklü ses sunar. Özel olarak tasarlanmış rahat kulak kapakları etkileyici bir deneyim sağlarken, düz kablo ise dolaşmalar olmadan kullanım imkanı tanır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün kaliteli sürücüler ile oval ses tüpleri

Yüksek Çözünürlüklü Ses

  • 13,5 mm sürücülü/yarı kapalı

  • Kulak içi

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Pirinç halka, ses netliği için titreşimi azaltır

Hafif pirinç halka, titreşimi azaltarak ses netliği ve hassasiyet sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

12/01/2018

Türkiye

Türkiye

Uygun Fiyat Yüksek Kalite

Bu fiyata alabileceğiniz en kaliteli kulak içi kulaklık.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX2WT In ear headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX2WT In ear headphones with mic için yapılmıştır

12/09/2017

Türkiye

Türkiye

Çok İyi

Ses kalitesi şaşırtıcı derecede iyi, zaten Hi-Res sertifikasına sahip ve bu sertifika belirli standartları sağlayan ürünlere verilir, kulağa uyumu çok hoş, kablosu gereksiz uzun geldi bana yani daha kısa olabilirdi bilemedim. Ama bu fiyata piyasadaki en iyi yüksek kaliteli ses kulaklığı diyebilirim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

03/10/2018

Türkiye

Türkiye

Verilen parayı fazlasıyla hakediyor

Yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. Gerçekten frekans aralığı çok iyi. Dengeli bir kulaklık tizleri daha başaralı veriyor bas seslerden. Flat bir ses rengi var. Ses reprodiksiyonunu beğeniyorum. İmkan bulabilirseniz izalosyonu daha iyi olan tıkaçlardan alın çok daha iyi bir ses alabilirsiniz. Mikrofonunun çok başarılı olduğunu söyleyemem dışarıda yapılan konuşmaları çok net aktarmıyor ama kapalı ortamda gayet iyi. 9 aydır kullanmama rağmen herhangi bir kopma yırtılma sökülme olmadı. çok fazla iç içe dolanmıyor. Ve ilk günkü performansıyla çalışmaya devam ediyor. Kulaklıktan iyi bir verim almak istiyorsanız dinlediğiniz kaynakta önemli ben flac parçalarda gayet mutlu oluyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TX2BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları