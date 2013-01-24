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Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Erkeklere özel olan tümü bir arada Philips vücut bakım sistemi TT2022, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Ürünün kullanımı güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Erkeklere özel olan tümü bir arada Philips vücut bakım sistemi TT2022, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Ürünün kullanımı güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Erkeklere özel olan tümü bir arada Philips vücut bakım sistemi TT2022, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Ürünün kullanımı güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin
Erkeklere özel olan tümü bir arada Philips vücut bakım sistemi TT2022, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Ürünün kullanımı güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün
Erkek vücut bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tüm vücut bölgelerinde güvenli ve kolay düzeltme için 3, 5 ve 7 mm sabit ayarlı 3 tarak
Tıraş makinesinin her iki yanında bulunan kendinden bilemeli entegre ön düzelticiler sayesinde tek hareketle kıllarınız uzun bile olsa yakın tıraş sonuçları alırsınız
Şarj standı cihazın kolayca saklanmasını, her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar
Bu Philips vücut bakım setiyle vücudunuzun tüm bölgelerini düzeltin ve tıraş edin.
Philips tıraş makinesi %100 su geçirmez olduğundan, duşta düzeltme yapabilir, tıraş olabilir ve kolayca temizleyebilirsiniz.
Kesme sistemi
Düzeltme ve tıraş performansı
Kolay kullanım
Güç sistemi
Aksesuarlar
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