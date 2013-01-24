Tüm vücut bölgelerini düzeltin ve tıraş edin

Erkeklere özel olan tümü bir arada Philips vücut bakım sistemi TT2022, tüm vücut bölgelerini düzeltir ve tıraş eder. Ürünün kullanımı güvenli ve kolaydır. Tüm faydaları görün