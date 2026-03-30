2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAV9000D/10
Retro tasarım, modern ses
240 W maks. (120 W RMS)
2 hız kademeli pikap
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Cesur yüzyıl ortası tasarımları, 1930'lar ve 1950'lerin efsanevi Philips radyo modellerine selam gönderirken, zengin ve güçlü ses sizi bugüne, şu ana taşıyor. Ahşap dış yüzey ve kavisli hoparlör ızgarası gibi retro detaylar, Bluetooth® ve kullanışlı yardımcı uygulamamız gibi modern olanakların yanı sıra mükemmel bir uyum sağlar.
Radyo dinlerken veya müzik dinlerken ruhunuzu sarsacak 240 W maksimum (120 W RMS) gücünde zengin ve sıcak bir ses deneyimine hazır olun; plak dinlerken ise 120 W maksimum (60 W RMS) ses gücüne ulaşın. İki büyük sürücü ve iki tweeter, bas woofer ve bas refleks portu ile birleşerek havayı yükselen tizler, etkileyici orta frekanslar ve kontrollü, güçlü baslarla doldurur.
Döküm alüminyum plak çarkında 33 1/3 veya 45 dev/dak hızında vinil çalabilirsiniz ve isterseniz toz kapağını çıkararak Tina'yı kapaksız kullanabilirsiniz. Denge ağırlıklı alüminyum ton kolu ve titreşim önleyici mekanizma, değiştirilebilir Audio-Technica iğnenin plak izlerini doğru şekilde takip etmesini sağlar. Ses son seviyedeyken eğlence dorukta olur ama plaklarınız güvende kalır.
Yorumlar
Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Auracast™ marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.