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Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün
Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün
True wireless kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mükemmel ayarlanmış 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam eder.
Şarj kutusunu kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edebilirsiniz. Tamamen şarj edilmiş bir kutu, fazladan 18 saat oynatma süresi sunar. Kulaklıklar, tam şarjda 6 saat oynatma süresi sunar (ANC ile 5 saat). 15 dakika şarj ile ekstra 1 saat oynatma süresi elde edersiniz.
Yuvarlak kulak içi muhafaza göze hitap eden bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra, şık ve abartısız görünümüyle dikkatleri üzerine çeken bir tasarıma sahiptir. Oval şekilli akustik tüp kulağınıza güvenli ve rahat bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır.
Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.
Kulaklığınız, şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. Her kulaklık ucunda bulunan dokunmatik kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.
Bu true wireless kulaklıklar sayesinde dikkatiniz dağılmadan şarkının keyfini çıkarın. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Farkındalık Modu sayesinde ise dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.
Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Kulaklık uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Google Asistanı veya diğer sesli asistanı etkinleştirmek için sol kulaklıktaki dokunmatik kontrollere dokunun. Tam entegre Google Asistanı, ellerinizi kullanmadan daha fazlasını yapmanıza olanak sunar. Bildirimlerinizi sesli dinleyebilir, müzik oynatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
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