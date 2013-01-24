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    True wireless kulak içi kulaklık

    TAT8505BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin
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      headphones
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      True wireless kulak içi kulaklık

      TAT8505BK/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

      Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün

      True wireless kulak içi kulaklık

      Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

      Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün

      Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

      Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün

      True wireless kulak içi kulaklık

      Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

      Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin. Tüm faydaları görün

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        True wireless kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

        • 13 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Bluetooth®
        • Siyah
        Zengin güçlü bas ile ayrıntılı, geniş ses alanı

        Zengin güçlü bas ile ayrıntılı, geniş ses alanı

        Mükemmel ayarlanmış 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam eder.

        Şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi

        Şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi

        Şarj kutusunu kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edebilirsiniz. Tamamen şarj edilmiş bir kutu, fazladan 18 saat oynatma süresi sunar. Kulaklıklar, tam şarjda 6 saat oynatma süresi sunar (ANC ile 5 saat). 15 dakika şarj ile ekstra 1 saat oynatma süresi elde edersiniz.

        Göz alıcı geometrik tasarım. Rahat kulak içi uyum

        Göz alıcı geometrik tasarım. Rahat kulak içi uyum

        Yuvarlak kulak içi muhafaza göze hitap eden bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra, şık ve abartısız görünümüyle dikkatleri üzerine çeken bir tasarıma sahiptir. Oval şekilli akustik tüp kulağınıza güvenli ve rahat bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır.

        Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Mono modu

        Kristal netliğinde arama sesi için çift mikrofon. Mono modu

        Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.

        Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri

        Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri

        Kulaklığınız, şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. Her kulaklık ucunda bulunan dokunmatik kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstediğiniz yere odaklanın

        Bu true wireless kulaklıklar sayesinde dikkatiniz dağılmadan şarkının keyfini çıkarın. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Farkındalık Modu sayesinde ise dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Kulaklık uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

        Google Asistan ile Entegre

        Google Asistanı veya diğer sesli asistanı etkinleştirmek için sol kulaklıktaki dokunmatik kontrollere dokunun. Tam entegre Google Asistanı, ellerinizi kullanmadan daha fazlasını yapmanıza olanak sunar. Bildirimlerinizi sesli dinleyebilir, müzik oynatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Kulak kapakları
          3 boy

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • AVRCP
          • A2DP
          • HSP
          • AAC
          • Akış Formatı: SBC
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Aramayı Tutma
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Çağrıyı Reddet
          • 2 arama arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Konuşma süresi
          6 sa
          Şarj süresi
          1,5  saat
          Müzik çalma süresi
          6+18  saat

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Hassasiyet
          108  dB
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Hoparlör çapı
          13 mm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,842  kg
          GTIN
          2 48 95229 10842 8
          Yükseklik
          16,7  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,291  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,551  kg
          Genişlik
          10,5  cm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          44,8  cm
          Genişlik
          37,7  cm
          Yükseklik
          19,6  cm
          Brüt ağırlık
          7,592  kg
          Dara ağırlığı
          5,264  kg
          GTIN
          1 48 95229 10842 1
          Net ağırlık
          2,328  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4,4  cm
          Genişlik
          7,2  cm
          Ağırlık
          0,073  kg
          Derinlik
          3,6  cm

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          5,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,249  kg
          Net ağırlık
          0,097  kg
          Dara ağırlığı
          0,152  kg
          EAN
          48 95229 10842 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • UPC

          UPC
          8 40063 20153 8

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