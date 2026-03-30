2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT8505BK/00
13 mm sürücülü/arkası kapalı
Bluetooth®
Siyah
Bu true wireless kulaklıklar sayesinde dikkatiniz dağılmadan şarkının keyfini çıkarın. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Farkındalık Modu sayesinde ise dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam eder.
Şarj kutusunu kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edebilirsiniz. Tamamen şarj edilmiş bir kutu, fazladan 18 saat oynatma süresi sunar. Kulaklıklar, tam şarjda 6 saat oynatma süresi sunar (ANC ile 5 saat). 15 dakika şarj ile ekstra 1 saat oynatma süresi elde edersiniz.
Ödüller
Yorumlar