Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin.