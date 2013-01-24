Göz alıcı geometrik tasarım. Rahat kulak içi uyum

Yuvarlak kulak içi muhafaza göze hitap eden bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra, şık ve abartısız görünümüyle dikkatleri üzerine çeken bir tasarıma sahiptir. Oval şekilli akustik tüp kulağınıza güvenli ve rahat bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır.