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    True wireless kulak içi kulaklık

    TAT3215WT/00
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    • Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz. Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz. Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.
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      True wireless kulak içi kulaklık

      TAT3215WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

      Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      True wireless kulak içi kulaklık

      Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

      Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        True wireless kulak içi kulaklık

        True wireless kulak içi kulaklık

        - {discount-value}

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        Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Bluetooth®
        • Beyaz
        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi

        Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi

        Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 18 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla 1 saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

        Mono modu. Mikrofonu kulaklıklar arası değiştirin

        Mono modu. Mikrofonu kulaklıklar arası değiştirin

        Kulaklığınızın şarjı azken arama yapmanız mı gerekiyor? Diğeri şarj olurken tek kulaklık kullanarak konuşma sürenizi uzatın. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır, ihtiyaç duyduğunuz anda kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Güvenli, rahat kullanım

        6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Çok işlevli düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddedip müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Düğmeye bir kere basmanız yeterlidir. Ayrıca arama sırasında da yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon sayesinde net sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Akıllı telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

        Telefonunuza dokunmadan telefonunuzdaki sesli asistanı etkinleştirin. Akıllı telefonun sesli asistanından müzik çalmasını, yön tarifi almasını, bilgileri kontrol etmesini ve daha fazlasını isteyin.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

        Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiş yapın

        -

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          90  dB

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,1
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m

        • Dış Karton

          Uzunluk
          37.5  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Genişlik
          27.5  cm
          Brüt ağırlık
          4.7  kg
          Yükseklik
          24.5  cm
          GTIN
          1 48 95229 11015 8
          Net ağırlık
          1.176  kg
          Dara ağırlığı
          3.524  kg

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • İç Karton

          Uzunluk
          18.7  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          12.8  cm
          Yükseklik
          10.4  cm
          Net ağırlık
          0.147  kg
          Brüt ağırlık
          0.53  kg
          Dara ağırlığı
          0.383  kg
          GTIN
          2 48 95229 11015 5

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          18  cm
          Genişlik
          9.5  cm
          Derinlik
          4  cm
          EAN
          48 95229 11015 1
          Brüt ağırlık
          0.178  kg
          Net ağırlık
          0.049  kg
          Dara ağırlığı
          0.129  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4.2  cm
          Genişlik
          3.6  cm
          Derinlik
          6.5  cm
          Ağırlık
          0.049  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB (Type-A bağlantı noktasından Type-C bağlantı noktasına) kablosu

        • UPC

          UPC
          8 40063 20116 3

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