Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu süper küçük ve rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.
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True wireless kulaklıklar
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Müziğinizi açın
Küçük tasarım. Harika bir değer
Doğal ses. Dinamik Bas
Cep boyu şarj kutusu
20 saate kadar oynatma süresi
Daima müziğinizi duyun. Gürültü Önleme
Gürültü önleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya aramalarınıza odaklanabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak mı istiyorsunuz? Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilirsiniz.
Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
Bu true wireless kulaklıklar mükemmel ses verir ve 10 mm sürücülerinden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bass özelliğini sol kulaklığınızdan etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.
Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Yapay zeka özellikli 2 mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. Üstelik saplar bu kulakları takıp çıkarmayı kolaylaştırır.
IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir ve kulaklıklar hafif yağmurdan etkilenmez! Kısa bir egzersiz sırasında veya özellikle sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Kulaklıklar hafif terden de etkilenmez.
Çok noktalı bağlantı ve dokunmatik kontroller
Kulaklık saplarındaki dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı özellik aynı anda iki Bluetooth cihaza (iOS veya Android) bağlanmanıza imkan tanır. Google Fast Pair, uyumlu bir Android cihazı tek dokunuşla eşleştirmenizi sağlar.
Her zaman hazır. Cep boyu şarj kutusu ve mono modu
Cebinizdeki küçük şarj kutusuyla dışarı çıkın ve kulaklıklarınız her zaman sizin için hazır olsun. Kullanmadığınız zamanlarda korunmaya ve şarj olmaya devam ederler. Mono modu sayesinde biri şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.
Endişelenmeyin. Kutuyla 20 saate kadar oynatma süresi sunar
Tam şarjda 6 saatlik oynatma süresine ek olarak gürültü önleme özelliği kapalıyken kutusuyla 14 saat daha kullanma süresi elde edersiniz. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.
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