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      True wireless kulaklıklar

      TAT2520BK/00

      Genel Derecelendirme / 5
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      Müziğinizi açın

      Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu süper küçük ve rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.

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      True wireless kulaklıklar

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      True wireless kulaklıklar
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      True wireless kulaklıklar

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      Müziğinizi açın

      • Küçük tasarım. Harika bir değer
      • Doğal ses. Dinamik Bas
      • Cep boyu şarj kutusu
      • 20 saate kadar oynatma süresi

      Daima müziğinizi duyun. Gürültü Önleme

      Gürültü önleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya aramalarınıza odaklanabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak mı istiyorsunuz? Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilirsiniz.

      Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

      Bu true wireless kulaklıklar mükemmel ses verir ve 10 mm sürücülerinden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bass özelliğini sol kulaklığınızdan etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

      Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

      Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Yapay zeka özellikli 2 mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

      Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

      Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. Üstelik saplar bu kulakları takıp çıkarmayı kolaylaştırır.

      IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

      Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir ve kulaklıklar hafif yağmurdan etkilenmez! Kısa bir egzersiz sırasında veya özellikle sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Kulaklıklar hafif terden de etkilenmez.

      Çok noktalı bağlantı ve dokunmatik kontroller

      Kulaklık saplarındaki dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı özellik aynı anda iki Bluetooth cihaza (iOS veya Android) bağlanmanıza imkan tanır. Google Fast Pair, uyumlu bir Android cihazı tek dokunuşla eşleştirmenizi sağlar.

      Her zaman hazır. Cep boyu şarj kutusu ve mono modu

      Cebinizdeki küçük şarj kutusuyla dışarı çıkın ve kulaklıklarınız her zaman sizin için hazır olsun. Kullanmadığınız zamanlarda korunmaya ve şarj olmaya devam ederler. Mono modu sayesinde biri şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.

      Endişelenmeyin. Kutuyla 20 saate kadar oynatma süresi sunar

      Tam şarjda 6 saatlik oynatma süresine ek olarak gürültü önleme özelliği kapalıyken kutusuyla 14 saat daha kullanma süresi elde edersiniz. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Hoparlör çapı
        10  mm
        Sürücü tipi
        Dinamik
        Empedans
        32 Ohm
        Hassasiyet
        107 dB (1 kHz)
        Frekans aralığı
        20 - 20.000 Hz
        Maksimum güç girişi
        8 mW

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        5,4
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimum menzil
        10 m'ye kadar
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC

      • Dış Karton

        Ambalaj sayısı
        24
        GTIN
        1 48 95229 16018 4
        Uzunluk
        30,00 cm
        Genişlik
        16,00 cm
        Brüt ağırlık
        2,328 kg
        Net ağırlık
        1,45 kg
        Dara ağırlığı
        0,878 kg
        Yükseklik
        20,00 cm

      • Kullanılabilirlik

        Su geçirmezlik
        IPX4
        TWS için mono modu
        Evet
        Kontrol türü
        Touch
        Google Fast Pair
        Evet

      • Güç

        Pil sayısı
        3 adet
        Şarj süresi
        2  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC açık)
        4 + 10  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
        5.5 + 14  saat
        Hızlı şarj süresi
        15 mins for 1 hr
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        40 mAh
        Pil kapasitesi (Kılıf)
        350 mAh
        Pil ağırlığı (Toplam)
        8,7 g
        Pil tipi (Şarj kutusu)
        Lityum Polimer (dahili)
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 16018 7
        Yükseklik
        11 cm
        Genişlik
        9,5 cm
        Derinlik
        3,6 cm
        Brüt ağırlık
        0,086 kg
        Net ağırlık
        0,061 kg
        Dara ağırlığı
        0,025 kg

      • Aksesuarlar

        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Şarj kutusu
        Evet
        Şarj kablosu
        USB-C kablosu, 200 mm
        Kulaklık uçları
        3 çift (S/M/L)

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kulak içi bağlantı parçası tipi
        Silikon kulaklık ucu
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Silikon
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak içi

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        2 AI mics

      • ANC özellikleri

        ANC teknolojisi
        FF
        Farkındalık modu
        Evet
        ANC mikrofonu
        2 mikrofon
        ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
        Evet

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        Çok İşlevli dokunmatik
        Sesli asistan desteği
        Evet

      • Boyutlar

        Kulaklık boyutları (GxDxY)
        3,20 x 2,08 x 2,30 mm
        Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
        6,39 x 2,79 x 5,05 cm
        Toplam ağırlık
        0,040 kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20622 9

      Badge-D2C

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