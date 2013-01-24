Her zaman yola çıkmaya hazır

Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün