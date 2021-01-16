Daha önce farklı bir marka kullanıyordum marka isminden dolayı iki katından fazla para vererek almıştım hem performans olarak memnun kalmadım hemde kulağımın içini ağrıtıyordu daha önce de philips marka kablolu kulaklık kullanıyordum tesadüfen web sitesin de denk geldim fiyatı çok uygun geldi aldım ve çok memnun kaldım bass ve ses kalitesi çok etkileyici şarjı da tahmin ettiğimden çok daha uzun gidiyor