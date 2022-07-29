2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT1215BK/10
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Bluetooth®
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
3.1
5 üzerinden
11
İncelemeler
Ccuuneytt
29/07/2022
Türkiye
KAÇIRMAYIN DERİM
10 üzerinden 10 başka söze gerek yok tam bir fiyat performans ürünü
Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Nhvhv
25/03/2022
Türkiye
Gerçekten kaliteli bir kulaklık
Kar a düşürdüm çamaşır makinesinde yıkandı ama hala çalışıyor gerçekten çok güzel benim kulak yapıma uyuyor ve ses kalitesi de çok yüksek tek şikayetim dışarda telefon ile görüşme yaparken dışarda ki sesleri karşı tarafa çok iletiyor onun dışında herşeyi mükemmel
Avantajlar
Ses kalitesi
Dezavantajlar
Kulaktan kolay düşmesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Best18
30/12/2021
Türkiye
Çok kaliteli bir ses
Ses kalitesi mükemmel şarzı uzun maalesef tekini kaybettim servis yardımcı Olamayacağını söyledi...
Avantajlar
Şarzı uzun
Dezavantajlar
Kulaktan düşüyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAT1215WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAT1215WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır