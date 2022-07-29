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Üretimden kaldırıldı

True wireless kulak içi kulaklık

TAT1215BK/10

3.1
| (11) İncelemeler
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Su sıçramalarına ve tere dayanıklı olan bu kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 18 saate kadar oynatma süresi sunar.
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  • 6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Bluetooth®

6 mm neodimyum akustik sürücüler. Net ses, güçlü bas

Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.1

5 üzerinden

11

İncelemeler

29/07/2022

Türkiye

Türkiye

KAÇIRMAYIN DERİM

10 üzerinden 10 başka söze gerek yok tam bir fiyat performans ürünü

Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

25/03/2022

Türkiye

Türkiye

Gerçekten kaliteli bir kulaklık

Kar a düşürdüm çamaşır makinesinde yıkandı ama hala çalışıyor gerçekten çok güzel benim kulak yapıma uyuyor ve ses kalitesi de çok yüksek tek şikayetim dışarda telefon ile görüşme yaparken dışarda ki sesleri karşı tarafa çok iletiyor onun dışında herşeyi mükemmel

Avantajlar

Ses kalitesi

Dezavantajlar

Kulaktan kolay düşmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAT1215BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

30/12/2021

Türkiye

Türkiye

Çok kaliteli bir ses

Ses kalitesi mükemmel şarzı uzun maalesef tekini kaybettim servis yardımcı Olamayacağını söyledi...

Avantajlar

Şarzı uzun

Dezavantajlar

Kulaktan düşüyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAT1215WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAT1215WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

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