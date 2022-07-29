Ürün her şeyden önce fazla büyük şişe mantarı gibi bu bir eksi Ayrıca ürünün şarjını görebilecek bir uygulaması yok bu da bir eksi Bağlantı sırasında zaman zaman kesilme oluyor cihazla mı ilgili bu konuda net değilim ses kalitesi gayet tatmin edici ve şarjı da çok uzun gidiyor bu konuları artıları