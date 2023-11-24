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True Wireless Kulaklıklar
Üretimden kaldırıldı
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TAT1207BK/00
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For iOS ve Android içinand Android
Philips Kulaklık Uygulaması, kulaklıklarınızın tüm potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Mobil cihazınız üzerinden size en iyi ses deneyimini sunacak tüm özelliklere erişebilirsiniz.
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