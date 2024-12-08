2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAT1139BK/97
Sesleri net bir şekilde duyun
Çaldığınız müzikleri ve aramalarınızı düzgün bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 13 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 26 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.
Net arama kalitesi
Güçlü bas için 13 mm sürücüler
Konfor sunan ergonomik tasarım
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da en iyi sesi elde etmek için sesi açmanız gerekmez. Dinamik bası etkinleştirmek için sol kulaklığa dokunun, böylece müziğinizi düşük seviyede dinlerken bile en sevdiğiniz bas kısmını tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.
Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size etkileyici bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 13 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
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