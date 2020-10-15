2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
6+18 saat oynatma süresi
Tam oturur
Üç farklı boyutta değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.
Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar yerinde kalır. Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Küçük, orta ve büyük boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları sayesinde kendiniz için en uygun kulak içi uyumu sunan ucu bulabilirsiniz.
Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde akıllı telefonunuza dokunmadan çalma listenizi duraklatabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
5.0
5 üzerinden
25
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Akıncıbey
15/10/2020
Türkiye
Ürün çok başarılı
Ses kalitesi çok iyi ve sağlam bu ürün kesinlikle tavsiye ederim çok kullanışlı
Avantajlar
Şarj ömrü
Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
DRAGON52
14/10/2020
Türkiye
Bu klasmanda en iyisi
Ürünü alp denedikten sonra ne kadar iyi bir ürün aldığımı birkez daha anladım ses kalitesi uzun süre şarj prformansi buyuleyici
Avantajlar
Ses kalitesi kullanım suresi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Tesla79
14/10/2020
Türkiye
Harika bir ses kalitesi
Ben aktif olarak Kablosuz kulaklık kullanan biriyim spor yaparken günlük hayatımda sürekli bana kaliteli ve kayıpsız ses veren Premium sınıf kulaklık kullanıyorum diğer markalarda bulamadığım kayıpsız ses kalitesini philipste buldum diyebilirim kulağa oturuş ve konfor tek kelimeyle işte bu diyebilirim şarjın uzun süre dayanması malzemedeki mükemmellik dayanıklılık tam anlamı ile budur dedim ses kaliteli süper bir malzeme ile birleşmiş ve yanımdan ayıramadığım bu ürünü mutlaka herkesin almasını tavsiye ederim
Avantajlar
Kulağa süper bir oturuşu var ve midler tizler bass’lar efsane
Dezavantajlar
Bulamadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
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