Kablolardan kurtulun.

Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün