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  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
  • Kablolardan kurtulun.
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Üretimden kaldırıldı

7000 seriesKablosuz Kulaklık

TAST702BK/00

5
| (25) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Kablolardan kurtulun.
Bu true wireless kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 24 saate kadar oynatma süresi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Özgürce antrenman yapın.

Kablolardan kurtulun.

  • 6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • 6+18 saat oynatma süresi

  • Tam oturur

Yumuşak silikonlu kanat uçları. Güvenli ve rahat

Üç farklı boyutta değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.

Mükemmel sızdırmazlık, mükemmel pasif gürültü yalıtımı

Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar yerinde kalır. Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Küçük, orta ve büyük boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları sayesinde kendiniz için en uygun kulak içi uyumu sunan ucu bulabilirsiniz.

Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde akıllı telefonunuza dokunmadan çalma listenizi duraklatabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

25

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün çok başarılı

Ses kalitesi çok iyi ve sağlam bu ürün kesinlikle tavsiye ederim çok kullanışlı

Avantajlar

Şarj ömrü

Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Bu klasmanda en iyisi

Ürünü alp denedikten sonra ne kadar iyi bir ürün aldığımı birkez daha anladım ses kalitesi uzun süre şarj prformansi buyuleyici

Avantajlar

Ses kalitesi kullanım suresi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Harika bir ses kalitesi

Ben aktif olarak Kablosuz kulaklık kullanan biriyim spor yaparken günlük hayatımda sürekli bana kaliteli ve kayıpsız ses veren Premium sınıf kulaklık kullanıyorum diğer markalarda bulamadığım kayıpsız ses kalitesini philipste buldum diyebilirim kulağa oturuş ve konfor tek kelimeyle işte bu diyebilirim şarjın uzun süre dayanması malzemedeki mükemmellik dayanıklılık tam anlamı ile budur dedim ses kaliteli süper bir malzeme ile birleşmiş ve yanımdan ayıramadığım bu ürünü mutlaka herkesin almasını tavsiye ederim

Avantajlar

Kulağa süper bir oturuşu var ve midler tizler bass’lar efsane

Dezavantajlar

Bulamadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 series TAST702BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır

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