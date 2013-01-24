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    Kablosuz Kulaklık

    TAST702BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablolardan kurtulun. Kablolardan kurtulun. Kablolardan kurtulun.
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      Kablosuz Kulaklık

      TAST702BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablolardan kurtulun.

      Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Kablolardan kurtulun.

      Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablolardan kurtulun.

      Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Kablolardan kurtulun.

      Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

        Toplam:

        Kablolardan kurtulun.

        Özgürce antrenman yapın.

        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • 6 saat oynatma süresi
        • Tam oturur

        Mükemmel kulak içi uyumu için 3 değiştirilebilir kulaklık ucu

        Üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar.

        Kutu ile 18 saate kadar oynatma süresi sunar

        Spor çantanıza tamamen şarj edilmiş kutuyu atın ve 18 saate kadar oynatma süresinden yararlanın.

        IPX5 su geçirmez. Su ve ter geçirmez

        Bu spor kulaklıkları IPX5 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.

        Taşınabilir şarj kutusu. Kulaklığınızı cebinizde birden çok kez şarj etme olanağı

        Spor salonuna gidin. Ardından yola çıkın. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklık, mükemmel taşınabilirlik sunan şarj kutusuyla gelir.

        Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile ekstra 1,5 antrenman yapın

        Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra 1,5 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

        Yumuşak silikonlu kanat uçları. Güvenli ve rahat

        Üç farklı boyutta değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.

        UV temizleme. Kulaklıları temizlemek için şarj kutusuna yerleştirin

        Antrenman şarkılarınızın tadını çıkarırken spor kulaklıklarınız temiz kalsın. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmeniz yeterlidir; UV temizleme döngüsü bakterileri uzaklaştırır.

        Tek şarjla 6 saat oynatma süresi

        Tek şarj yaklaşık 6 saat oynatma süresi sunar.

        Mükemmel sızdırmazlık, mükemmel pasif gürültü yalıtımı

        Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar yerinde kalır. Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Küçük, orta ve büyük boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları sayesinde kendiniz için en uygun kulak içi uyumu sunan ucu bulabilirsiniz.

        Kulaklık uçlarına dokunarak müzik ve arama kontrolü

        Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, ayrıntılı ses ve güçlü bas sunar. Akıllı telefonunuza dokunmadan, yalnızca kulaklık ucuna dokunarak çalma listenizi duraklatabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          6 mm
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Hassasiyet
          94  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Aramayı reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Kulak kapakları
          3 boy
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          100 saat
          Konuşma süresi
          6 sa
          Müzik çalma süresi
          6  saat

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10085 5
          Derinlik
          5  cm
          Brüt ağırlık
          0,237  kg
          Yükseklik
          17  cm
          Net ağırlık
          0,091  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,146  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • İç Karton

          GTIN
          2 48 95229 10085 9
          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          0,78  kg
          Yükseklik
          11  cm
          Uzunluk
          16  cm
          Net ağırlık
          0,273  kg
          Dara ağırlığı
          0,507  kg
          Genişlik
          16  cm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10085 2
          Ambalaj sayısı
          24
          Brüt ağırlık
          6,837  kg
          Yükseklik
          24,5  cm
          Uzunluk
          34  cm
          Net ağırlık
          2,184  kg
          Dara ağırlığı
          4,653  kg
          Genişlik
          33,5  cm

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          8  cm
          Yükseklik
          3,9  cm
          Ağırlık
          0,064  kg
          Genişlik
          3,81  cm

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