Ben aktif olarak Kablosuz kulaklık kullanan biriyim spor yaparken günlük hayatımda sürekli bana kaliteli ve kayıpsız ses veren Premium sınıf kulaklık kullanıyorum diğer markalarda bulamadığım kayıpsız ses kalitesini philipste buldum diyebilirim kulağa oturuş ve konfor tek kelimeyle işte bu diyebilirim şarjın uzun süre dayanması malzemedeki mükemmellik dayanıklılık tam anlamı ile budur dedim ses kaliteli süper bir malzeme ile birleşmiş ve yanımdan ayıramadığım bu ürünü mutlaka herkesin almasını tavsiye ederim