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Kablolardan kurtulun.
Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablolardan kurtulun.
Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Kablolardan kurtulun.
Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablolardan kurtulun.
Bu tamamen kablosuz kulak içi spor kulaklıkla rahatça antrenman yapın. IPX5 sıçrama koruması ve UV temizlik teknolojisiyle antrenmanınız ne kadar yoğun olursa olsun kulaklığınız temiz kalır. Taşınabilir şarj kutusu sayesinde de 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Toplam:
Üç farklı boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar.
Spor çantanıza tamamen şarj edilmiş kutuyu atın ve 18 saate kadar oynatma süresinden yararlanın.
Bu spor kulaklıkları IPX5 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.
Spor salonuna gidin. Ardından yola çıkın. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklık, mükemmel taşınabilirlik sunan şarj kutusuyla gelir.
Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra 1,5 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
Üç farklı boyutta değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel sızdırmazlık sağlar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.
Antrenman şarkılarınızın tadını çıkarırken spor kulaklıklarınız temiz kalsın. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmeniz yeterlidir; UV temizleme döngüsü bakterileri uzaklaştırır.
Tek şarj yaklaşık 6 saat oynatma süresi sunar.
Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar yerinde kalır. Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Küçük, orta ve büyük boyutta değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları sayesinde kendiniz için en uygun kulak içi uyumu sunan ucu bulabilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, ayrıntılı ses ve güçlü bas sunar. Akıllı telefonunuza dokunmadan, yalnızca kulaklık ucuna dokunarak çalma listenizi duraklatabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz.
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Kullanılabilirlik
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