2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Ter/su geçirmez
Bu hoparlör, yolda müzik dinlerken keyfinizin yarıda kalmaması için 20 saat sürekli müzik çalabilir.
Antrenman çalma listenizle antrenmanınızı bir üst seviyeye çıkarın. Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum akustik sürücülerin sunduğu bas, antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Başkalarına rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.
Yumuşak, nefes alabilir kulak başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.
4.8
5 üzerinden
82
İncelemeler
99%
bu ürünü tavsiye ediyor
Genco27
15/10/2020
Türkiye
Spor yapıyorsanız kesinlikle bu ürün
Spor salonu ile bağınızı kopartıyorsunuz. Bence harika
Avantajlar
Kullanımı kolay
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Uzman12388
15/10/2020
Türkiye
Kusursuz
Öncelikle bu ürünü alma sebebim Ses kalitesi ve bass gücünün iyi olması ve deneyerek aldığım için de beni tatmin etti çok üstün ses kalitesi var bass gücünün de üstün olması harika bir kulaklık Philips yapmış gerçekten kullandığım için almak isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ederim
Avantajlar
Ses şarj
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
By ursa
15/10/2020
Türkiye
20 saat oynatma süresi ve ses kalitesi
Normal şartlarda çok fazla kulaklık sevmeyen birisiydim ama kullanan bir arkadaşımın önermesiyle aldım özellikle dış ortam seslerine karşı müthiş bir kesme özelliği var Uzun saatler kullanabilmek kısa sürede şarj etmek en önemlisi hijyen açısından temizlene bilirliği çok iyi zaten hafiflik ve incelikte daha da özel bir kulaklık haline getiriyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TASH402BK Kablosuz Kulaklık için yapılmıştır
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