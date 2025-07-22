Her ses seviyesinde şaşırtıcı derecede derin bas ile çarpıcı ses

Bu kompakt taşınabilir hoparlör, 20 W maks. (10 W RMS) zengin ses ile boyutuna harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Dahili bir mikrofon da bulunur, yani bir çağrı gelirse ellerinizi kullanmadan cevaplayabilirsiniz.