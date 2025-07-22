2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAS2000B/00
LED ışık gösterisi
Bass+ ve Auracast™
20 saatlik oynatma süresi
Bilek kayışı ve sıçramaya dayanıklı
Bu kompakt taşınabilir hoparlör, 20 W maks. (10 W RMS) zengin ses ile boyutuna harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Dahili bir mikrofon da bulunur, yani bir çağrı gelirse ellerinizi kullanmadan cevaplayabilirsiniz.
Tek bir şarjla 20 saate kadar oynatma süresiyle, istediğiniz melodileri sabahtan akşama kadar dinleyin. Kullanışlı bilek kayışı, hoparlörü taşımayı kolaylaştırır ve IPX5 sıçramaya dayanıklı yapısı yağmur damlalarına ve dökülmelere karşı koruma sağlar. 30 dakikalık şarj size 5 saat oynatma süresi sunar ve 2,5 saatte tam şarj olur.
Çalma listeleri hazır mı? Bluetooth® 5.4 kesintisiz akış için size sabit bir bağlantı sağlar. Çok noktalı bağlantı, iki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanmanızı sağlar ve hoparlördeki USB-A bağlantı noktasına taşınabilir bir müzik çalar veya bir USB sürücü takabilirsiniz.
Yorumlar
Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Auracast™ marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
IPX5 sınıfı, hoparlörün su püskürtmelerine karşı korunduğu anlamına gelir.