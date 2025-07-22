2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAS2000B/00
Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
Tek şarjla 20 saate kadar çalma süresi sunan, su sıçramalarına dayanıklı kompakt hoparlörle kendinizi dışarı atın. Eğlenceli LED ışıklar ortamın havasını belirler, Bass+ her ses seviyesinde derin bas sunar ve daha güçlü ses için diğer hoparlörlere bağlanabilirsiniz.
LED ışık gösterisi
Bass+ ve Auracast™
20 saat çalma süresi
Bilek askılı ve su sıçramalarına dayanıklı
Bu kompakt taşınabilir hoparlör, 20 W maks. (10 W RMS) zengin ses ile boyutuna harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Dahili bir mikrofon da bulunur, yani bir çağrı gelirse ellerinizi kullanmadan cevaplayabilirsiniz.
Tek bir şarjla 20 saate kadar oynatma süresiyle, istediğiniz melodileri sabahtan akşama kadar dinleyin. Kullanışlı bilek kayışı, hoparlörü taşımayı kolaylaştırır ve IPX5 sıçramaya dayanıklı yapısı yağmur damlalarına ve dökülmelere karşı koruma sağlar. 30 dakikalık şarj size 5 saat oynatma süresi sunar ve 2,5 saatte tam şarj olur.
Çalma listeleri hazır mı? Bluetooth® 5.4 kesintisiz akış için size sabit bir bağlantı sağlar. Çok noktalı bağlantı, iki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanmanızı sağlar ve hoparlördeki USB-A bağlantı noktasına taşınabilir bir müzik çalar veya bir USB sürücü takabilirsiniz.
Yorumlar
Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.
IPX5 derecesi, hoparlörün su püskürmelerine karşı korumalı olduğu anlamına gelir.