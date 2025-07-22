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  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
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  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
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  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar
  • Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar

Kablosuz hoparlör

TAS2000B/00

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar

Tek şarjla 20 saate kadar çalma süresi sunan, su sıçramalarına dayanıklı kompakt hoparlörle kendinizi dışarı atın. Eğlenceli LED ışıklar ortamın havasını belirler, Bass+ her ses seviyesinde derin bas sunar ve daha güçlü ses için diğer hoparlörlere bağlanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Işıklarıyla parlar, güçlü bir ses sunar

  • LED ışık gösterisi

  • Bass+ ve Auracast™

  • 20 saat çalma süresi

  • Bilek askılı ve su sıçramalarına dayanıklı

Her ses seviyesinde şaşırtıcı derecede derin bas ile çarpıcı ses

Her ses seviyesinde şaşırtıcı derecede derin bas ile çarpıcı ses

Bu kompakt taşınabilir hoparlör, 20 W maks. (10 W RMS) zengin ses ile boyutuna harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Dahili bir mikrofon da bulunur, yani bir çağrı gelirse ellerinizi kullanmadan cevaplayabilirsiniz.

Uzun süre çalar, kolay taşınır ve az miktarda yağmurdan etkilenmez

Uzun süre çalar, kolay taşınır ve az miktarda yağmurdan etkilenmez

Tek bir şarjla 20 saate kadar oynatma süresiyle, istediğiniz melodileri sabahtan akşama kadar dinleyin. Kullanışlı bilek kayışı, hoparlörü taşımayı kolaylaştırır ve IPX5 sıçramaya dayanıklı yapısı yağmur damlalarına ve dökülmelere karşı koruma sağlar. 30 dakikalık şarj size 5 saat oynatma süresi sunar ve 2,5 saatte tam şarj olur.

Bluetooth® akış, çok noktalı, USB oynatma

Bluetooth® akış, çok noktalı, USB oynatma

Çalma listeleri hazır mı? Bluetooth® 5.4 kesintisiz akış için size sabit bir bağlantı sağlar. Çok noktalı bağlantı, iki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanmanızı sağlar ve hoparlördeki USB-A bağlantı noktasına taşınabilir bir müzik çalar veya bir USB sürücü takabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.

  2. IPX5 derecesi, hoparlörün su püskürmelerine karşı korumalı olduğu anlamına gelir.