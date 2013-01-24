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    Saatli Radyo

    TAR3205/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
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      Saatli Radyo

      TAR3205/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

      Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

      Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

      Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

      Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

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        Saatli Radyo

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        Toplam:

        Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm

        FM dijital radyo

        FM tuner, net sinyal alımı sağlar ve en sevdiğiniz istasyonlar için 10 adede kadar ön ayar yapma imkanı sunar. Ekran ise zamanı net bir şekilde gösterir.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori radyo kanalınızı dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.

        Çift alarm. Tek saat ile iki uyandırma çağrısı

        Çift alarm işlevi iki farklı alarm kurmanıza olanak sağlarken Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne hazırlamak için yavaş yavaş artan bir radyo sesine sahiptir.

        Elektrik kesintisine karşı pil yedekleme

        Bu çalar saat, pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Ekran
          LED
          Tip
          Dijital

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Alarm kaynağı
          • Zil Sesi
          • FM tuner
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Evet, 9 dk
          24 saatlik alarm sıfırlama
          Evet
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM
          FM frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Hafızadaki istasyon sayısı
          10

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          200 mW
          Ses Sistemi
          Mono

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          AC güç girişi
          100-240 V, 50/60 Hz
          Çalışır durumda güç tüketimi
          < 3W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W
          Yedek pil
          AAA x 2 (dahil değildir)

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Garanti belgesi
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          131 x 54 x131  mm
          Ürün ağırlığı
          0,203  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          136 x 60 x 170 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,349  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Garanti belgesi
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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