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Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Philips Online Mağaza fiyatı
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FM tuner, net sinyal alımı sağlar ve en sevdiğiniz istasyonlar için 10 adede kadar ön ayar yapma imkanı sunar. Ekran ise zamanı net bir şekilde gösterir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.
Çift alarm işlevi iki farklı alarm kurmanıza olanak sağlarken Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne hazırlamak için yavaş yavaş artan bir radyo sesine sahiptir.
Bu çalar saat, pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.
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