2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR3205/12
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
FM tuner, net sinyal alımı sağlar ve en sevdiğiniz istasyonlar için 10 adede kadar ön ayar yapma imkanı sunar. Ekran ise zamanı net bir şekilde gösterir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.
Çift alarm işlevi iki farklı alarm kurmanıza olanak sağlarken Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne hazırlamak için yavaş yavaş artan bir radyo sesine sahiptir.
Yorumlar