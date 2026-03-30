Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli.