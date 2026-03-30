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  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
  • Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

Saatli Radyo

TAR3205/12

Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun
Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli.
Tüm avantajları görüntüleyin

Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

FM dijital radyo

FM tuner, net sinyal alımı sağlar ve en sevdiğiniz istasyonlar için 10 adede kadar ön ayar yapma imkanı sunar. Ekran ise zamanı net bir şekilde gösterir.

Uyku Zamanlayıcısı. Favori radyo kanalınızı dinlerken uykuya dalın

Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.

Çift alarm. Tek saat ile iki uyandırma çağrısı

Çift alarm işlevi iki farklı alarm kurmanıza olanak sağlarken Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne hazırlamak için yavaş yavaş artan bir radyo sesine sahiptir.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları