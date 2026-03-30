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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAR1509/00
FM/AM
Analog ayarlı
Pille çalışır
Bu kolay taşınabilir FM/AM radyo ile sevdiğiniz her istasyonda net ses elde edersiniz. Analog ayar, aradığınızı bulmanızı kolaylaştırır ve uzun teleskopik anten nerede olursanız olun mümkün olan en iyi sinyali almanızı sağlar.
İki adet başparmak ayar tekeri, radyoyu ayarlamanızı ve ses düzeyini kontrol etmenizi sağlar. FM ve AM dalga bantları arasında geçiş yapmak için kullanışlı bir yan düğme bulunur. Büyük, net ayar penceresi hangi frekansı ayarladığınızı görmenizi sağlar ve sinyal güçlü olduğunda bir LED göstergesi yanar.
Bu analog radyo cebinize kolaylıkla sığacak kadar küçüktür, ayrıca birlikte verilen askı ipini kullanarak radyoyu bileğinize asabilirsiniz. 2 adet AAA pil sesi güçlendirir ve kişisel dinleme deneyimi için kulaklık bağlantı noktası bulunur: Alışveriş yaparken en son maç skorlarını dinlemek istiyorsanız mükemmel bir seçenek!
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