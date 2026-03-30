Tek elle kolay kontrol

İki adet başparmak ayar tekeri, radyoyu ayarlamanızı ve ses düzeyini kontrol etmenizi sağlar. FM ve AM dalga bantları arasında geçiş yapmak için kullanışlı bir yan düğme bulunur. Büyük, net ayar penceresi hangi frekansı ayarladığınızı görmenizi sağlar ve sinyal güçlü olduğunda bir LED göstergesi yanar.