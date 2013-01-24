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Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sessizliği kontrol edin
Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün
Sessizliği kontrol edin
Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sessizliği kontrol edin
Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün
Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.
Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.
Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.
Kulaklık üzerinde bulunan dokunmatik kontrol paneli sayesinde yukarı veya aşağı kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Tek dokunuşla Aktif Gürültü Önleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, müzik devam ederken dış dünyaya ait sesleri duyabilmek için Farkındalık Modunu etkinleştirebilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar.
Telefonunuzu çıkarmadan hayatınızı yönetin. Kafa bandındaki düğmeye bir kez dokunduğunuzda Sesli Asistan etkinleşir. Asistan'dan takviminizi açmasını, telefonunuzdaki bildirimleri okumasını, arkadaşlarınızı aramasını veya onlara mesaj göndermesini, çalma listelerini yönetmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.
İki farklı hızlı şarj düzeyi. Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat veya 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.
Tasarım
Aksesuarlar
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Ses
Dış Karton
Ambalaj boyutları