Düz katlanabilen ve kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama imkanı

Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.