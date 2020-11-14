2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.
Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.
4.6
5 üzerinden
39
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
At 2111
14/11/2020
Türkiye
Güzel
kulaklığı kullanıyorum iyi hafif istediğin kadar sesini açıp kapatabilirsin
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Freeagent26
15/10/2020
Türkiye
Sınıfının en iyisi
30 saat oynatma ve konuşma süresi olması sizi sürekli kulaklığı şarj etme derdinden kurtarıyor. ANC açıkken de 25 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ama bu ürünü almamdaki en büyük etken ANC özelliğinin olması farkındalık modunu kullanarak dışırıdaki sesleri duruma göre engelleyebilir ya da engelini kaldırabilirsiniz
Avantajlar
ANC özelliğinin olması
Dezavantajlar
Yok
Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Meris2000
14/10/2020
Türkiye
Mükemmel
Uzun süre şarz ve dışarıya ses vermeme özelliği harika
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
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