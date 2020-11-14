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Üretimden kaldırıldı

Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

TAPH805BK/00

4.6
| (39) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor
Sessizliği kontrol edin
Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder
Tüm avantajları görüntüleyin

Kulak üstü kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklık

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  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

30 saat oynatma veya konuşma süresi (ANC açıkken 25 saat)

Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.

Aktif Gürültü Önleme (ANC). Kendinizi ritme bırakın

Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.

Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandı. Yumuşak kulak kapağı yastıkları

Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

39

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

4

14/11/2020

Türkiye

Türkiye

Güzel

kulaklığı kullanıyorum iyi hafif istediğin kadar sesini açıp kapatabilirsin

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Sınıfının en iyisi

30 saat oynatma ve konuşma süresi olması sizi sürekli kulaklığı şarj etme derdinden kurtarıyor. ANC açıkken de 25 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ama bu ürünü almamdaki en büyük etken ANC özelliğinin olması farkındalık modunu kullanarak dışırıdaki sesleri duruma göre engelleyebilir ya da engelini kaldırabilirsiniz

Avantajlar

ANC özelliğinin olması

Dezavantajlar

Yok

Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Uzun süre şarz ve dışarıya ses vermeme özelliği harika

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH805BK Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

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