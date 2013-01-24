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    Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

    TAPH805BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    9 Ödüller
    • Sessizliği kontrol edin Sessizliği kontrol edin Sessizliği kontrol edin
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      Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

      TAPH805BK/00
      Genel Derecelendirme / 5
      9 Ödüller

      Sessizliği kontrol edin

      Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün

      Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

      Sessizliği kontrol edin

      Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün

      Sessizliği kontrol edin

      Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün

      Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

      Sessizliği kontrol edin

      Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder Tüm faydaları görün

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        Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık

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        Sessizliği kontrol edin

        Kulak üstü kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklık

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü

        30 saat oynatma veya konuşma süresi (ANC açıkken 25 saat)

        Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.

        Aktif Gürültü Önleme (ANC). Kendinizi ritme bırakın

        Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.

        Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandı. Yumuşak kulak kapağı yastıkları

        Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.

        Düz katlanabilen ve kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama imkanı

        Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.

        Yüksek Çözünürlüklü Ses. Her ayrıntıyı duyun

        Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.

        Dokunmatik kontrol. Kolay kontrol için kaydırın, dokunun ve basın

        Kulaklık üzerinde bulunan dokunmatik kontrol paneli sayesinde yukarı veya aşağı kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Tek dokunuşla Aktif Gürültü Önleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, müzik devam ederken dış dünyaya ait sesleri duyabilmek için Farkındalık Modunu etkinleştirebilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar.

        Sesli Asistan. Hareket halindeyken hayatınızı yönetin

        Telefonunuzu çıkarmadan hayatınızı yönetin. Kafa bandındaki düğmeye bir kez dokunduğunuzda Sesli Asistan etkinleşir. Asistan'dan takviminizi açmasını, telefonunuzdaki bildirimleri okumasını, arkadaşlarınızı aramasını veya onlara mesaj göndermesini, çalma listelerini yönetmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Çabuk şarj. 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi

        Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.

        Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile 6 saat oynatma süresi

        İki farklı hızlı şarj düzeyi. Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat veya 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Uçak adaptörü
          Evet
          Ses kablosu
          Evet
          Seyahat çantası
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Akış Formatı: SBC
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Müzik çalma süresi
          30  saat
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          200 sa.
          Konuşma süresi
          30 sa.

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          90  dB
          Hoparlör çapı
          40 mm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10190 3
          Yükseklik
          26  cm
          Uzunluk
          23,7  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          22,9  cm
          Brüt ağırlık
          2,608  kg
          Net ağırlık
          0,834  kg
          Dara ağırlığı
          1,774  kg

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7  cm
          EAN
          48 95229 10190 6
          Yükseklik
          25  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Genişlik
          21,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,75  kg
          Net ağırlık
          0,278  kg
          Dara ağırlığı
          0,472  kg

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