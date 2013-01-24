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    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    TAPH802BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
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      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      TAPH802BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

      Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

      Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

      Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

      Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

        Yüksek Çözünürlüklü Ses sunan kablosuz kulaklıklar

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü

        30 saat oynatma süresiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder.

        Bu kulaklıklar, en yorucu yolculuklarda bile hafta boyunca yanınızda olur. Yalnızca 1,5 saatte şarj olur ve 30 saat oynatma veya konuşma süresi sunar. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ila 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Ayrıntılı ses. Güçlü bas

        Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, derin bas ve net orta aralık frekansları sunar

        Kusursuz pasif ses yalıtımı. Anı dolu dolu yaşayın.

        Dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur.

        Esnek tasarım

        Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.

        Yüksek Çözünürlüklü Ses. Her ayrıntıyı duyun

        Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli.

        Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile 6 saat oynatma süresi

        İki farklı hızlı şarj düzeyi. Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat veya 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.

        Çabuk şarj. 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi

        Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.

        Mükemmel ayarlanmış konfor

        Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Uçak adaptörü
          Hayır
          Ses kablosu
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,2
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Müzik çalma süresi
          30  saat
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          200* sa
          Konuşma süresi
          30* sa

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          90  dB
          Hoparlör çapı
          40 mm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10189 0
          Derinlik
          7  cm
          Yükseklik
          25  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Genişlik
          21,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,588  kg
          Net ağırlık
          0,26  kg
          Dara ağırlığı
          0,328  kg

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10189 7
          Yükseklik
          26  cm
          Uzunluk
          23,7  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          22,9  cm
          Brüt ağırlık
          2,187  kg
          Net ağırlık
          0,78  kg
          Dara ağırlığı
          1,407  kg

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