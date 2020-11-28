2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Bu kulaklıklar, en yorucu yolculuklarda bile hafta boyunca yanınızda olur. Yalnızca 1,5 saatte şarj olur ve 30 saat oynatma veya konuşma süresi sunar. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ila 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, derin bas ve net orta aralık frekansları sunar
Bu kablosuz kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
totunca
28/11/2020
Türkiye
Tam bir fiyat performans ürünü.
Kulaklığın ses kalitesi gayet iyi.Tasarımına diyecek yok. Rahatlığı üst düzey.Eğer aşırı yüksek paralar vermeden preminium deneyim istiyosanız tam size göre.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Demirspor01
14/10/2020
Türkiye
Tasarım süper
Ürünün tasarımı ve ses yüksekliği çok iyi gürültü önleme özelleiği ile mükemmel bir ürün
Avantajlar
Fiyatı
Dezavantajlar
Şıklık
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Cihangir87
30/04/2020
Türkiye
Kaliteli ve uygun
Tvde kullanmak için aldım ancak telefonda da özellikle seyahatlerimde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum şarj süresi mükemmel.
Avantajlar
Şarj süresi ses kalitesi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
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