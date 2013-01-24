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Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Kablosuz Bluetooth® kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu kulaklıklar, en yorucu yolculuklarda bile hafta boyunca yanınızda olur. Yalnızca 1,5 saatte şarj olur ve 30 saat oynatma veya konuşma süresi sunar. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ila 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, derin bas ve net orta aralık frekansları sunar
Dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur.
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.
Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.
Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli.
İki farklı hızlı şarj düzeyi. Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat veya 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.
Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.
Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bandı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.
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