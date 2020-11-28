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  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
  • Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

TAPH802BK/00

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi
Hafta boyunca yanınızda. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar; dengeli, ayrıntılı ses ve 30 saate kadar oynatma süresiyle yolculuklarınızı daha keyifli kılacak. Ekstra güce ihtiyacınız olursa hızlı şarj özelliğini kullanarak ekstra 2-6 saat şarj elde edebilirsiniz
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Yüksek Çözünürlüklü Ses sunan kablosuz kulaklıklar

Zarif tasarım. 30 saat oynatma süresi

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

30 saat oynatma süresiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder.

Bu kulaklıklar, en yorucu yolculuklarda bile hafta boyunca yanınızda olur. Yalnızca 1,5 saatte şarj olur ve 30 saat oynatma veya konuşma süresi sunar. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ila 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.

Ayrıntılı ses. Güçlü bas

Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, derin bas ve net orta aralık frekansları sunar

Esnek tasarım

Bu kablosuz kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

28/11/2020

Türkiye

Türkiye

Tam bir fiyat performans ürünü.

Kulaklığın ses kalitesi gayet iyi.Tasarımına diyecek yok. Rahatlığı üst düzey.Eğer aşırı yüksek paralar vermeden preminium deneyim istiyosanız tam size göre.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Tasarım süper

Ürünün tasarımı ve ses yüksekliği çok iyi gürültü önleme özelleiği ile mükemmel bir ürün

Avantajlar

Fiyatı

Dezavantajlar

Şıklık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

30/04/2020

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ve uygun

Tvde kullanmak için aldım ancak telefonda da özellikle seyahatlerimde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum şarj süresi mükemmel.

Avantajlar

Şarj süresi ses kalitesi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAPH802BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

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