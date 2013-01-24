30 saat oynatma süresiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder.

Bu kulaklıklar, en yorucu yolculuklarda bile hafta boyunca yanınızda olur. Yalnızca 1,5 saatte şarj olur ve 30 saat oynatma veya konuşma süresi sunar. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ila 6 saat oynatma süresi sunar. Böylece müzik keyfiniz hafta boyunca devam eder.