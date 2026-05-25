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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAMS80B/00
The Tube
Cesur şekiller. Retro renkler. Modern güç. The Tube, daha zengin ve geniş stereo ses ile kesintisiz bağlantı sunarak 80'lerin ikonik tasarımını yeniden hayata döndürüyor. Evdeki müzik seanslarından sokak partilerine kadar sesi açın ve müziğin yayılmasına izin verin.
Çarpıcı ses. Retro görünüm
280 W Maks. (140 W RMS)
24 saate kadar çalma süresi
IP67 toza/suya dayanıklılık
Tube'un ikonik formunun altında, 280 W maks. (140 W RMS) güç ve daha geniş, daha sürükleyici ses alanı sağlayan 2 yönlü bir stereo sistem bulunur. Parti dışarı taştığında baslara daha fazla güç vermek ve açık havada sesi net tutmak için Moving Sound'u etkinleştirebilirsiniz.
Çift 5 inç sürücüler, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliğe ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.
Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Tube'u aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.
Yorumlar
Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.
IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmez olduğu ve 1 m'ye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suya daldırılabileceği anlamına gelir.