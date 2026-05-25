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  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundKablosuz hoparlör

TAMS80B/00

Seçenekler

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Cesur şekiller. Retro renkler. Modern güç. The Tube, daha zengin ve geniş stereo ses ile kesintisiz bağlantı sunarak 80'lerin ikonik tasarımını yeniden hayata döndürüyor. Evdeki müzik seanslarından sokak partilerine kadar sesi açın ve müziğin yayılmasına izin verin.

Tüm avantajları görüntüleyin

The Tube

  • Çarpıcı ses. Retro görünüm

  • 280 W Maks. (140 W RMS)

  • 24 saate kadar çalma süresi

  • IP67 toza/suya dayanıklılık

1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı

1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı

Tube'un ikonik formunun altında, 280 W maks. (140 W RMS) güç ve daha geniş, daha sürükleyici ses alanı sağlayan 2 yönlü bir stereo sistem bulunur. Parti dışarı taştığında baslara daha fazla güç vermek ve açık havada sesi net tutmak için Moving Sound'u etkinleştirebilirsiniz.

Yeni nesil akustik. Aktif 2 yönlü stereo sistem

Yeni nesil akustik. Aktif 2 yönlü stereo sistem

Çift 5 inç sürücüler, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliğe ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.

Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses

Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses

Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Tube'u aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.

  2. IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmez olduğu ve 1 m'ye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suya daldırılabileceği anlamına gelir.