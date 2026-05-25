1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı

Tube'un ikonik formunun altında, 280 W maks. (140 W RMS) güç ve daha geniş, daha sürükleyici ses alanı sağlayan 2 yönlü bir stereo sistem bulunur. Parti dışarı taştığında baslara daha fazla güç vermek ve açık havada sesi net tutmak için Moving Sound'u etkinleştirebilirsiniz.