2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAMS60Y/00
The Roller
Bir ikon yeniden doğuyor. Roller, benzersiz 80'ler tarzına gerçek stereo ses ve kesintisiz bağlantı getiriyor. Cesur, yüksek sesli ve güçlü vuruşlar yaparken sıkılığını koruyan derin, net baslar sunuyor.
Çarpıcı ses. Retro görünüm
120W MAKS. (60W RMS)
24 saate kadar çalma süresi
IP67 toz ve su geçirmezlik
Roller, karışık kaset döneminden fırlamış gibi görünse de hiç olmadığı kadar derine inen 120 W maks. (60 W RMS) güç ve bas sağlamak için yeniden tasarlanmıştır. Dışarıdaysanız Moving Sound'u etkinleştirerek açık havada güçlü baslar ve net seslere kulak verebilirsiniz.
Çift 3,5 inç sürücü, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliğe ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.
Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Roller'ı aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.
Yorumlar
Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait ticari markalardır.
IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmez olduğu ve 1 m derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya daldırılabileceği anlamına gelir.