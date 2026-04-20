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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundKulak üstü kablosuz kulaklık

TAMS1BK/00

1 ödül

Seçenekler

Black
Black
Sarı
Sarı

Ringo Duo

80'lerin ikonik tasarımına ve günümüzün çarpıcı sesine sahip son derece hafif kulaklık. Kablosuz veya kablolu olarak kullanabilirsiniz. Retro havayı en üst düzeye çıkarmak için siyah, sarı ve turuncu kulaklık yastıklarıyla birlikte gelir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ringo Duo

  • Çarpıcı ses. Retro görünüm

  • Kablosuz veya kablolu dinleyin

  • 26 saate kadar çalma süresi

  • USB-C kablo dahildir

80'lerin ikonu yeniden tasarlandı

80'lerin ikonu yeniden tasarlandı

Görünümü geçmişe, sesi bugüne götürür. Özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüleriyle bu kulak üstü kulaklık; zengin baslar ve net vokallerle sıcak bir ses sunar. Kablosuz dinleyin veya birlikte verilen USB-C kabloyla müziğin keyfini kablolu çıkarın.

Tüy kadar hafif uyum ve retro renklerde yedek kulaklık yastıkları

Tüy kadar hafif uyum ve retro renklerde yedek kulaklık yastıkları

Ringo Duo kulaklık yalnızca 80 g ağırlığındadır ve tüy kadar hafif kafa bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanır. Siyah, sarı ve turuncu renklerde üç takım yedek kulaklık yastığıyla renkleri dilediğiniz gibi karıştırabilirsiniz.

Uzun pil ömrü ve hızlı şarj

Uzun pil ömrü ve hızlı şarj

USB-C ile 2 saatte tam şarj ederek 26 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Hızlıca şarj etmeniz gerekirse bu kulak üstü kulaklıkları yalnızca 15 dakika şarj ederek 6 saatlik ek oynatma süresi elde edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image TPV_PBTAWARD156

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  • Ürün lansmanları