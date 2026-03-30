İstediğiniz her müziği çalar

Müzik, podcast'ler, haberler, dramalar, spor ve daha fazlası! Kristal netliğinde ses sunan DAB+/FM radyo dinleyebilir, istediğiniz içerik için Bluetooth üzerinden akış yapabilir veya USB üzerinden flash sürücüler ya da ses girişi yoluyla pikaplar gibi diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz. 20 ön ayarlı dijital radyo alıcısı, kristal netliğinde alım sağlar ve CD çalar, MP3 CD'lerini ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.