2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAM3505M2/12
Bas refleks hoparlörler
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, Ses girişi
Sistemin güçlü 20 W (RMS) çıkışından, 3 inç woofer'lardan ve bas refleksli portlarından en iyi şekilde yararlanan raf tipi hoparlörler sayesinde derin bas ile net stereo sesin tadını çıkarırsınız. Dijital Ses Kontrolü, önceden ayarlanmış ses stilleri arasından seçim yapmanızı sağlar. Müzikten radyo tiyatrolarına kadar, dinlediğiniz her içerikte her zaman en iyi sesi elde edersiniz.
Müzik, podcast'ler, haberler, dramalar, spor ve daha fazlası! Kristal netliğinde ses sunan DAB+/FM radyo dinleyebilir, istediğiniz içerik için Bluetooth üzerinden akış yapabilir veya USB üzerinden flash sürücüler ya da ses girişi yoluyla pikaplar gibi diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz. 20 ön ayarlı dijital radyo alıcısı, kristal netliğinde alım sağlar ve CD çalar, MP3 CD'lerini ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.
Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'i, akış sırasında fark edilir derecede daha iyi ses için desteklenir. Auracast da desteklenir, dolayısıyla uyumlu bir akıllı cihazdan mikro sisteme ve diğer Auracast uyumlu hoparlörlere akış sağlayabilirsiniz.
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