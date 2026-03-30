CD klasikleri, radyo, akış ve daha fazlası

Müzik, podcast'ler, haberler, dramalar, spor ve daha fazlası! İstediğiniz içerik için Bluetooth üzerinden akış yapabilir, FM radyo dinleyebilir veya USB üzerinden flash sürücüler ya da ses girişi yoluyla pikaplar gibi diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz. 20 ön ayarlı dijital radyo alıcısı, kristal netliğinde alım sağlar ve CD çalar, MP3 CD'lerini ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.