ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!
  • Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!

4000 seriesKulak üstü kablosuz kulaklık

TAH4209WT/00

Seçenekler

Mavi
Mavi
Pembe
Pembe
Siyah
Siyah
İpek Beyazı
İpek Beyazı

Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!

55 saate kadar çalma süresiyle bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, bir sonraki şarja kadar size günlerce müzik dinleme imkanı sunar. Düşük ses seviyelerinde bile daha derin bas için Dinamik Bas ve mükemmel ses elde edersiniz ve videolar için düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!

  • Hafif kulak üstü kulaklık

  • Doğal ses. Dinamik Bas

  • 55 saate kadar oynatma süresi

  • Net arama sesi

Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz

Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz

Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı baş bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.

Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

32 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.

55 saate kadar oynatma süresi. USB-C ile şarj

55 saate kadar oynatma süresi. USB-C ile şarj

55 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile müziği 2 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları