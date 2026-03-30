ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam tarzları burada başlar. Kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın.

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim

30-day return

Tüm seriler

  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi
  • Sizin zamanınız geldi

Kulak üstü kulaklıklar

TAH2005BK/00

Sizin zamanınız geldi
Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin zamanınız geldi

  • Yumuşak tamponlar

  • 40 mm sürücüler

  • Hafif baş bandı

  • 2 m kulaklık kablosu

Üstün sesin keyfini çıkarın

Bu kablolu kulak üstü kulaklıklar, istediğiniz kadar uzun süre boyunca rahat bir şekilde müzik dinlemenizi sağlar. Güçlü 40 mm sürücüler, canlı ve net ses sunar. Kulak üstü uyumu, nitelikli bir pasif gürültü yalıtımı sağlar ve diğerleri ne dinlediğinizi duymaz.

Gün boyu rahatlık sunar. Günlük kullanıma uygundur

Yastıklamalı, ayarlanabilir kafa bandı her kulağa uyar ve yumuşak kulak başlığı yastıkları, uzun süreli müzik keyfi için mükemmeldir. Pil olmadığından oynatma sürenizin sınırı yoktur. En yeni podcast'leri art arda dinlemek için idealdir.

En sevdiğiniz cihazlarınıza takın

2 m kulaklık kablosu, dizüstü bilgisayara veya tablete bağlamak için idealdir. Hareket halindeyseniz bu kablo, cihazınızın güvenli bir şekilde çantada veya cebinizde durmasını sağlar. Böylece ellerinizi kullanmadan müzik dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları