Sizin zamanınız geldi

Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar.