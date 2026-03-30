2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAH2005BK/00
Yumuşak tamponlar
40 mm sürücüler
Hafif baş bandı
2 m kulaklık kablosu
Bu kablolu kulak üstü kulaklıklar, istediğiniz kadar uzun süre boyunca rahat bir şekilde müzik dinlemenizi sağlar. Güçlü 40 mm sürücüler, canlı ve net ses sunar. Kulak üstü uyumu, nitelikli bir pasif gürültü yalıtımı sağlar ve diğerleri ne dinlediğinizi duymaz.
Yastıklamalı, ayarlanabilir kafa bandı her kulağa uyar ve yumuşak kulak başlığı yastıkları, uzun süreli müzik keyfi için mükemmeldir. Pil olmadığından oynatma sürenizin sınırı yoktur. En yeni podcast'leri art arda dinlemek için idealdir.
2 m kulaklık kablosu, dizüstü bilgisayara veya tablete bağlamak için idealdir. Hareket halindeyseniz bu kablo, cihazınızın güvenli bir şekilde çantada veya cebinizde durmasını sağlar. Böylece ellerinizi kullanmadan müzik dinleyebilirsiniz.
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