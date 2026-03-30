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  • Antrenmanınıza odaklanın
  • Antrenmanınıza odaklanın
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Üretimden kaldırıldı

True wireless spor kulaklıkları

TAA7507BK/00

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İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

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  • En üstün ses

  • Gürültü Engelleyici Pro

  • Kristal netliğinde arama sesi

  • Güvenilir kulak içi uyum

Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.

Rüzgarlı havalarda bile kristal netliğinde aramalar

Rüzgarlı havalarda bile kristal netliğinde aramalar

Koşu sırasında arama yapmanız mı gerekiyor? Bu kulaklıklarla rüzgardan korunmanıza gerek yok. Arama sırasında yapay zeka özellikli iki mikrofon ve kemik iletimli mikrofon, sesinizi net bir şekilde iletmek için birlikte çalışır.

Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı

Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı

IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.