Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.