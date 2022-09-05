Antrenmanınıza odaklanın
İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Antrenmanınıza odaklanın
İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Antrenmanınıza odaklanın
İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Antrenmanınıza odaklanın
İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
True wireless spor kulaklıkları
Toplam:
Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.
Koşu sırasında arama yapmanız mı gerekiyor? Bu kulaklıklarla rüzgardan korunmanıza gerek yok. Arama sırasında yapay zeka özellikli iki mikrofon ve kemik iletimli mikrofon, sesinizi net bir şekilde iletmek için birlikte çalışır.
IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.
Spor salonu yoğun mu? Gürültülü bir trende misiniz? Birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme, dışarıdaki gürültüyü filtreler. Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, yaptığınız işi otomatik olarak algılar ve çevresel ses seviyelerini buna göre ayarlayarak müziğinizi her zaman duymanızı sağlar.
Bu true wireless kulaklıklar, grafen kaplı sürücülerin sunduğu ışıltılı yüksek ve önemli düşük sesleri zengin ve net bas sayesinde ayrıntılı ses sağlar. Hem iOS hem de Android'de enerjinizi yüksek tutmak için ihtiyacınız olan derin etkinin keyfini çıkarın. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır.
Hedeflerinize ulaşın, kendi rekorunuzu kırın veya eğlence için koşun. Nasıl hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar tam istediğiniz gibi kulaklarınızda kalır. Hiçbir kulak aynı olmadığından, kulağınıza tam oturması için istediğinizi seçebileceğiniz üç adet değiştirilebilir kulak içi uç ve sabitleyiciyle sunulur.
Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın, Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz onaylı kulaklıklar mümkün olan en iyi sesi sunar. Telefonunuza veya tabletinize en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda inanılmaz ayrıntılı bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarırsınız.
Philips Headphones uygulamasını kullanarak gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir veya rüzgar önlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Uygulama, kulaklığınızı en yeni yazılıma güncellemenizi sağlar. Ekolayzır, sesleri antrenmanınıza uyum sağlayacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Dokunmatik kontrollerle her şeyi basitçe kullanabilirsiniz ve kullanışlı onay tonları, işlev etkinleştirdiğinizi bildirir. Siri ve Google Asistan desteklenir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Telefondan müzik dinlerken akıllı saatinizden antrenman uyarıları almak için harika bir seçenektir.
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