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    True wireless spor kulaklıkları

    TAA7507BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Antrenmanınıza odaklanın Antrenmanınıza odaklanın Antrenmanınıza odaklanın
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      True wireless spor kulaklıkları

      TAA7507BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Antrenmanınıza odaklanın

      İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      True wireless spor kulaklıkları

      Antrenmanınıza odaklanın

      İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Antrenmanınıza odaklanın

      İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      True wireless spor kulaklıkları

      Antrenmanınıza odaklanın

      İlham veren çalma listelerinden eğitmeninizle yapacağınız çağrılara kadar, bu true wireless kulaklıklar harekete devam etmenizi sağlar. Üstün sesin ve gürültü engellemenin keyfini çıkarın. Ayrıca günlük yürüyüşlerden uzun koşulara kadar hiçbir zaman kulağınızdan düşmeyeceklerine emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        True wireless spor kulaklıkları

        True wireless spor kulaklıkları

        Toplam:

        Antrenmanınıza odaklanın

        • En üstün ses
        • Gürültü Engelleyici Pro
        • Kristal netliğinde arama sesi
        • Güvenilir kulak içi uyum
        Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

        Endişelenmeyin. Kutuyla 28 saate kadar oynatma süresi sunar

        Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.

        Rüzgarlı havalarda bile kristal netliğinde aramalar

        Rüzgarlı havalarda bile kristal netliğinde aramalar

        Koşu sırasında arama yapmanız mı gerekiyor? Bu kulaklıklarla rüzgardan korunmanıza gerek yok. Arama sırasında yapay zeka özellikli iki mikrofon ve kemik iletimli mikrofon, sesinizi net bir şekilde iletmek için birlikte çalışır.

        Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı

        Dışarı çıkın. IPX5 suya dayanıklı

        IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.

        Yalnızca istediğiniz sesleri duyun. Gürültü Önleme Pro

        Yalnızca istediğiniz sesleri duyun. Gürültü Önleme Pro

        Spor salonu yoğun mu? Gürültülü bir trende misiniz? Birden fazla mikrofon ve gelişmiş ses işleme, dışarıdaki gürültüyü filtreler. Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, yaptığınız işi otomatik olarak algılar ve çevresel ses seviyelerini buna göre ayarlayarak müziğinizi her zaman duymanızı sağlar.

        En üstün ses. Sizi harekete geçirecek ritimlere kapılın!

        En üstün ses. Sizi harekete geçirecek ritimlere kapılın!

        Bu true wireless kulaklıklar, grafen kaplı sürücülerin sunduğu ışıltılı yüksek ve önemli düşük sesleri zengin ve net bas sayesinde ayrıntılı ses sağlar. Hem iOS hem de Android'de enerjinizi yüksek tutmak için ihtiyacınız olan derin etkinin keyfini çıkarın. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır.

        Güvenilir kulak içi uyum. Hareket sırasında kulaklıkları kaybetmeyin

        Güvenilir kulak içi uyum. Hareket sırasında kulaklıkları kaybetmeyin

        Hedeflerinize ulaşın, kendi rekorunuzu kırın veya eğlence için koşun. Nasıl hareket ederseniz edin, bu kulaklıklar tam istediğiniz gibi kulaklarınızda kalır. Hiçbir kulak aynı olmadığından, kulağınıza tam oturması için istediğinizi seçebileceğiniz üç adet değiştirilebilir kulak içi uç ve sabitleyiciyle sunulur.

        Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz. Yayın akışları için mükemmel ses

        Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın, Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz onaylı kulaklıklar mümkün olan en iyi sesi sunar. Telefonunuza veya tabletinize en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda inanılmaz ayrıntılı bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarırsınız.

        Philips Headphones uygulaması. Gürültü engelleme özelliğini ve daha fazlasını kontrol edin

        Philips Headphones uygulamasını kullanarak gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir veya rüzgar önlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Uygulama, kulaklığınızı en yeni yazılıma güncellemenizi sağlar. Ekolayzır, sesleri antrenmanınıza uyum sağlayacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

        Dokunmatik kontroller. En sevdiğiniz sesli asistanları destekler

        Dokunmatik kontrollerle her şeyi basitçe kullanabilirsiniz ve kullanışlı onay tonları, işlev etkinleştirdiğinizi bildirir. Siri ve Google Asistan desteklenir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Telefondan müzik dinlerken akıllı saatinizden antrenman uyarıları almak için harika bir seçenektir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          25 Ohm
          Hoparlör çapı
          9,2 mm
          Hassasiyet
          100 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 40.000 Hz (LDAC)
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          • Dinamik
          • grafen kaplamalı
          Yüksek Çözünürlüklü Ses
          Evet

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro+
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          Otomatik rüzgar gürültüsü önleme
          Evet

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          2 yapay zeka özellikli mik., 1 kemik iletimli mik.
          Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik duraklatma (IR sensörü)
          Evet
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX5
          Otomatik kapatma
          60 dakika
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak kaplini malzemesi
          Silikon
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          • Silikon üst
          • Sabitleyici

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          7 + 21 sa
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          8 + 24 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (Dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          55 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (Dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          500 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          13,05 g
          Kablosuz şarj
          Evet
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 200 mm
          Diğerleri
          • 1 adet boyun kordonu
          • 3 boy sabitleyici
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Boyutlar

          Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
          7,16 x 2,97 x 4,32  cm
          Kulaklık boyutları (GxDxY)
          2,26 x 2,17 x 2,62  cm
          Toplam ağırlık
          0,058  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          13  cm
          Genişlik
          11  cm
          Derinlik
          4,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,135  kg
          Net ağırlık
          0,083  kg
          Dara ağırlığı
          0,052  kg
          EAN
          48 95229 12629 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          33,1  cm
          Genişlik
          25,7  cm
          Yükseklik
          26,7  cm
          Brüt ağırlık
          4,405  kg
          Net ağırlık
          1,992  kg
          Dara ağırlığı
          2,413  kg
          GTIN
          1 48 95229 12629 6

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          15,8  cm
          Genişlik
          12,1  cm
          Yükseklik
          12,2  cm
          Brüt ağırlık
          0,491  kg
          Net ağırlık
          0,249  kg
          Dara ağırlığı
          0,242  kg
          GTIN
          2 48 95229 12629 3

        • UPC

          UPC
          8 40063 20230 6

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