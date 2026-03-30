2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA7507BK/00
En üstün ses
Gürültü Engelleyici Pro
Kristal netliğinde arama sesi
Güvenilir kulak içi uyum
Her gün şarjı dert etmek istemiyor musunuz? 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 21 saat daha kullanılabilir. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.
Koşu sırasında arama yapmanız mı gerekiyor? Bu kulaklıklarla rüzgardan korunmanıza gerek yok. Arama sırasında yapay zeka özellikli iki mikrofon ve kemik iletimli mikrofon, sesinizi net bir şekilde iletmek için birlikte çalışır.
IPX5 derecesi, bu kulaklıkların yağmur damlalarından veya sağanak yağıştan etkilenmediği anlamına gelir. Yani, kanepeden kalkmamanız için size hiçbir bahane bırakmaz! Spor salonunda terlemeniz de kulaklıkları etkilemez.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.