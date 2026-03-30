Hava iletimi. Sadece müziği duyarsınız

Müzik, sesli kitap, podcast, antrenman çalma listesi veya dinlediğiniz herhangi bir içerikte mükemmel basın keyfini çıkarın! Kulaklıkların her biri, dış kulağınızın kıvrımına güvenli bir şekilde oturur ve hassas sürücüler, dış gürültüyü engellemeden sesi kulak kanalınıza yönlendirir, böylece kulaklığınız takılıyken çevrenizi duyabilirsiniz.