2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAA6709BK/00
Açık kulak tasarımlı true wireless uyumu
Hava iletimi
IP55 toz/su koruması
28 saate kadar oynatma süresi
Açık kulak tasarımlı bu kulaklıklar sayesinde farklı boyutlardaki kulaklık uçlarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz. Bunun yerine, rahat kulak kancaları kulaklarınızın etrafını sarar ve her kancanın ucundaki kauçuk parça, kulağınızdan düşmeyecek şekilde ekstra güvenlik ve uyum sağlamak için kulağınızın arka kısmını hafifçe kavrar.
Müzik, sesli kitap, podcast, antrenman çalma listesi veya dinlediğiniz herhangi bir içerikte mükemmel basın keyfini çıkarın! Kulaklıkların her biri, dış kulağınızın kıvrımına güvenli bir şekilde oturur ve hassas sürücüler, dış gürültüyü engellemeden sesi kulak kanalınıza yönlendirir, böylece kulaklığınız takılıyken çevrenizi duyabilirsiniz.
Ormanda yürüyün. Yağmurda koşun. IP55 derecesi sayesinde bu açık kulak tasarımlı kulaklıklar ter, nem veya tozdan etkilenmez. Dolayısıyla evde tembellik yapma bahaneniz olmaz! Dışarı çıktığınızda koşu ışığı görünür olmanızı sağlar.
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