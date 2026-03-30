2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA4216BK/00
Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları
Hafif ve dayanıklı
IP55 toz/su koruması
Tek şarjla 35 saatlik oynatma süresi sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, hem antrenman yaparken hem de günlük rutininizde yanınızda olacak. 2 saatten kısa sürede tam şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra iki saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Yumuşak, nefes alabilir kulaklık başlığı yastık kılıfları, kolay temizlik için çıkarılabilir ve soğutucu jel ile doludur. Bu kulaklıkları takarken ne yaparsanız yapın, her zaman yeni gibi hissettirecekler.
IP55 derecesi sayesinde, kulaklıklarınız hem tozlu yollarda hem de şiddetli yağmurda aynı performansı gösterir. Ne kadar terlerseniz ve nereye giderseniz gidin sizi hiçbir şey durduramayacak!
Yorumlar