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    Kablosuz spor kulaklıkları

    TAA4216BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın. Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın. Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.
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      Kablosuz spor kulaklıkları

      TAA4216BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.

      Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün

      Kablosuz spor kulaklıkları

      Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.

      Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün

      Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.

      Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün

      Kablosuz spor kulaklıkları

      Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.

      Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz spor kulaklıkları

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        Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.

        • Go serisi kulak üstü uyum
        • Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları
        • Hafif ve dayanıklı
        • IP55 toz/su koruması

        Sınırları zorlayın. 35 saat oynatma süresi

        Tek şarjla 35 saatlik oynatma süresi sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, hem antrenman yaparken hem de günlük rutininizde yanınızda olacak. 2 saatten kısa sürede tam şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra iki saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Spor esnasında veya hareket halindeyken kullanım. Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları

        Yumuşak, nefes alabilir kulaklık başlığı yastık kılıfları, kolay temizlik için çıkarılabilir ve soğutucu jel ile doludur. Bu Go serisi kulaklıkları takarken ne yaparsanız yapın, her zaman yeni gibi hissettirecekler!

        IP55 toz/su koruması

        IP55 derecesi sayesinde, kulaklıklarınız hem tozlu yollarda hem de şiddetli yağmurda aynı performansı gösterir. Ne kadar terlerseniz ve nereye giderseniz gidin sizi hiçbir şey durduramayacak!

        Müziğin keyfini çıkarın. Kapalı arka tasarım

        Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücülerin sunduğu bas, antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Başkalarına rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.

        Kolay saklama. Katlanabilen kompakt tasarım

        Kişisel rekorunuzu kırarken de, hafta sonu eğlenirken de şık tasarım ile harika görünün. İçe katlanabilen kulaklık başlıkları sayesinde kolay saklanır.

        Çok işlevli düğme. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme

        Çok işlevli düğme sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

        Ses kablosuyla uyumlu (3,5 mm jak)

        3,5 mm ses bağlantı noktası sayesinde bu spor kulaklıklarını doğrudan uyumlu telefonlara veya müzik çalarlara bağlayabilirsiniz. Pilin azaldığı ve kulaklıklarınızı şarj edemediğiniz zamanlar için idealdir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB-C kablosu

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IP55
          Otomatik kapatma
          evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Konuşma süresi
          35 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Pil az uyarısı
          Evet
          Müzik çalma süresi
          35  saat

        • Ses

          Hoparlör çapı
          40  mm
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Hassasiyet
          118 dB (1K Hz)

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          1 48 95229 11756 0
          Brüt ağırlık
          1,282  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          22,1  cm
          Net ağırlık
          0,714  kg
          Dara ağırlığı
          0,568  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11756 3
          Derinlik
          5,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,363  kg
          Yükseklik
          23,7  cm
          Net ağırlık
          0,238  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,125  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          19,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5  cm
          Yükseklik
          19,9  cm
          Ağırlık
          0,214  kg
          Genişlik
          17,2  cm

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