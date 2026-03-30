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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz spor kulaklıkları

TAA4216BK/00

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Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın.
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  • Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları

  • Hafif ve dayanıklı

  • IP55 toz/su koruması

Sınırları zorlayın. 35 saat oynatma süresi

Sınırları zorlayın. 35 saat oynatma süresi

Tek şarjla 35 saatlik oynatma süresi sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, hem antrenman yaparken hem de günlük rutininizde yanınızda olacak. 2 saatten kısa sürede tam şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra iki saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

Spor esnasında veya hareket halindeyken kullanım. Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları

Spor esnasında veya hareket halindeyken kullanım. Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları

Yumuşak, nefes alabilir kulaklık başlığı yastık kılıfları, kolay temizlik için çıkarılabilir ve soğutucu jel ile doludur. Bu kulaklıkları takarken ne yaparsanız yapın, her zaman yeni gibi hissettirecekler.

IP55 toz/su koruması

IP55 toz/su koruması

IP55 derecesi sayesinde, kulaklıklarınız hem tozlu yollarda hem de şiddetli yağmurda aynı performansı gösterir. Ne kadar terlerseniz ve nereye giderseniz gidin sizi hiçbir şey durduramayacak!

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları