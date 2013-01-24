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Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.
Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün
Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.
Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Aktif olun. Yenilenin. Keyfine Varın.
Bu sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilmiştir. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlar. 35 saatlik oynatma süresi sayesinde kesintisiz müzik keyfi yaşayın. Tüm faydaları görün
Kablosuz spor kulaklıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tek şarjla 35 saatlik oynatma süresi sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, hem antrenman yaparken hem de günlük rutininizde yanınızda olacak. 2 saatten kısa sürede tam şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra iki saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Yumuşak, nefes alabilir kulaklık başlığı yastık kılıfları, kolay temizlik için çıkarılabilir ve soğutucu jel ile doludur. Bu Go serisi kulaklıkları takarken ne yaparsanız yapın, her zaman yeni gibi hissettirecekler!
IP55 derecesi sayesinde, kulaklıklarınız hem tozlu yollarda hem de şiddetli yağmurda aynı performansı gösterir. Ne kadar terlerseniz ve nereye giderseniz gidin sizi hiçbir şey durduramayacak!
Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücülerin sunduğu bas, antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Başkalarına rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.
Kişisel rekorunuzu kırarken de, hafta sonu eğlenirken de şık tasarım ile harika görünün. İçe katlanabilen kulaklık başlıkları sayesinde kolay saklanır.
Çok işlevli düğme sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
3,5 mm ses bağlantı noktası sayesinde bu spor kulaklıklarını doğrudan uyumlu telefonlara veya müzik çalarlara bağlayabilirsiniz. Pilin azaldığı ve kulaklıklarınızı şarj edemediğiniz zamanlar için idealdir.
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