2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA1105WT/00
net ses sağlayan 15 mm sürücüler
güvenli kulak kancası tasarımı
1,2 m kablo uzunluğu
IPX2 tere dayanıklı
Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış 15 mm neodimyum sürücüler net ses sunarken bas delikleri, bas performansını artırır. Kulaklıklar, kulak kanalına girmeden kulağınıza rahatça oturur.
İster kaldırımda yürüyüş yapıyor ister parkta koşuyor olun, en sevdiğiniz çalma listelerinin her saniyesinin keyfini çıkarın. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, çalma listenizi kontrol etmenizi, telefonunuzun sesli asistanını uyandırmanızı ve tek bir ritmi bile kaçırmadan çağrı almanızı sağlar.
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