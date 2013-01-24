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Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dilediğiniz yerde
Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Dilediğiniz yerde
Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dilediğiniz yerde
Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.
Mükemmel ayarlanmış 15 mm neodimyum sürücüler net ses sunarken bas delikleri, bas performansını artırır. Kulaklıklar, kulak kanalına girmeden kulağınıza rahatça oturur.
İster kaldırımda yürüyüş yapıyor ister parkta koşuyor olun, en sevdiğiniz çalma listelerinin her saniyesinin keyfini çıkarın. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, çalma listenizi kontrol etmenizi, telefonunuzun sesli asistanını uyandırmanızı ve tek bir ritmi bile kaçırmadan çağrı almanızı sağlar.
Bu IPX2 dereceli tere dayanıklı spor kulaklıklarıyla en zorlu antrenmanların üstesinden gelin. 1,2 m kablo, hareketlerinizi engellemeden kolayca telefonunuza uzanır.
Bu kulak içi kulaklıklar, 1,2 m kabloya sahiptir. Kulaklıklar ve kablolar arasındaki yumuşak silikon parça, kablo bağlantınızı korur ve sesin kesilmemesini sağlar.
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