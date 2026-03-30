Nasıl hareket ederseniz edin kulağınızdan düşmeyen kulaklıklar

Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.