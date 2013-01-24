Dilediğiniz yerde

Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün