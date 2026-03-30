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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

TAA1105BK/00

Dilediğiniz yerde
Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Dilediğiniz yerde

  • net ses sağlayan 15 mm sürücüler

  • güvenli kulak kancası tasarımı

  • 1,2 m kablo uzunluğu

  • IPX2 tere dayanıklı

Nasıl hareket ederseniz edin kulağınızdan düşmeyen kulaklıklar

Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.

Net ses, güçlü bas

Mükemmel ayarlanmış 15 mm neodimyum sürücüler net ses sunarken bas delikleri, bas performansını artırır. Kulaklıklar, kulak kanalına girmeden kulağınıza rahatça oturur.

Kolay müzik ve çağrı kontrolü

İster kaldırımda yürüyüş yapıyor ister parkta koşuyor olun, en sevdiğiniz çalma listelerinin her saniyesinin keyfini çıkarın. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, çalma listenizi kontrol etmenizi, telefonunuzun sesli asistanını uyandırmanızı ve tek bir ritmi bile kaçırmadan çağrı almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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