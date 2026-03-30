2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
T2/00
Kusursuz doğal ses
Gürültü Önleyici Pro+
Üstün arama kalitesi
Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı
Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Dengeli armatür ve grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.
Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.
En yoğun, en gürültülü yerlerden mutlu bir şekilde arama yapabilirsiniz. Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. Aşırı rüzgarlı havalarda, kemik iletim sensörü sesinizi güvenilir bir şekilde alır, böylece konuştuğunuz kişi sizi duyabilir.
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