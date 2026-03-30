Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Dengeli armatür ve grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.