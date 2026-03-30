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  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
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  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı
  • Günlük maceralar için tasarlandı

FidelioTrue Wireless Kulaklıklar

T2/00

2 Ödüller

Günlük maceralar için tasarlandı
Güzel tasarım. Dinlemesi harika. Bu birinci sınıf true wireless kulaklıklar size en geniş ve ayrıntılı ses kalitemizin yanı sıra en akıllı gürültü kontrolümüzü sunar. Müzikten aramalara, filmlerden podcast'lere: Bu kulaklıklar sizi bambaşka yerlere götürecek.
Tüm avantajları görüntüleyin

Günlük maceralar için tasarlandı

  • Kusursuz doğal ses

  • Gürültü Önleyici Pro+

  • Üstün arama kalitesi

  • Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası

Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Dengeli armatür ve grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.

Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+

Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.

Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir

Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir

En yoğun, en gürültülü yerlerden mutlu bir şekilde arama yapabilirsiniz. Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. Aşırı rüzgarlı havalarda, kemik iletim sensörü sesinizi güvenilir bir şekilde alır, böylece konuştuğunuz kişi sizi duyabilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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