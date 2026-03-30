Philips Fidelio. Zengin, doğal ses

EDM, rock, klasik veya hip-hop türlerinden hangisini dinlerseniz dinleyin ses kalitesi çok yüksek olan bu kulaklık, kayıt sırasında stüdyodaymışsınız gibi bir dinleme deneyimi sunar. Dengeli-armatür sürücüler; mükemmel tizleri ve zengin, doğal vokalleri öne çıkarır. Dinamik sürücüler derin, net baslar ve harika enstrüman tonları sağlar.