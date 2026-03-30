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  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
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  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.
  • Hareketli yaşam için tasarlandı.

Üretimden kaldırıldı

FidelioTrue Wireless Kulaklıklar

T1BK/00

1 ödül

Hareketli yaşam için tasarlandı.
Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hareketli yaşam için tasarlandı.

  • Doğal Fidelio ses

  • Gürültü Önleyici Pro+

  • Rüzgar gürültüsü azaltma

  • Kaliteli evrensel uyum

Philips Fidelio. Zengin, doğal ses

Philips Fidelio. Zengin, doğal ses

EDM, rock, klasik veya hip-hop türlerinden hangisini dinlerseniz dinleyin ses kalitesi çok yüksek olan bu kulaklık, kayıt sırasında stüdyodaymışsınız gibi bir dinleme deneyimi sunar. Dengeli-armatür sürücüler; mükemmel tizleri ve zengin, doğal vokalleri öne çıkarır. Dinamik sürücüler derin, net baslar ve harika enstrüman tonları sağlar.

Sürükleyici deneyim. Gürültü Önleme Pro+

Sürükleyici deneyim. Gürültü Önleme Pro+

True wireless kulaklık, nerede olursanız olun mükemmel dinleme alanı sağlar. Hibrit gürültü önleme, istenmeyen sesleri engellemek için son teknoloji donanımları ve gelişmiş ses işleme özelliklerini kullanır. Gürültüyü azaltan Comply köpüğe sahip kulaklık uçları, sağlam ve rahat uyumuyla dinlediklerinize yeni bir boyut kazandırır.

Daha fazla müzik. Şarj kutusuyla 48 saatlik oynatma süresi

Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Kutu kablosuz olarak şarj edilebilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları