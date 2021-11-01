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    Fidelio

    True Wireless Kulaklıklar

    T1BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    6 Ödüller
    • Hareketli yaşam için tasarlandı. Hareketli yaşam için tasarlandı. Hareketli yaşam için tasarlandı.
      -{discount-value}
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      Fidelio True Wireless Kulaklıklar

      T1BK/00
      Genel Derecelendirme / 5
      6 Ödüller

      Hareketli yaşam için tasarlandı.

      Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Fidelio True Wireless Kulaklıklar

      Hareketli yaşam için tasarlandı.

      Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Hareketli yaşam için tasarlandı.

      Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Fidelio True Wireless Kulaklıklar

      Hareketli yaşam için tasarlandı.

      Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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        Fidelio

        Fidelio

        True Wireless Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hareketli yaşam için tasarlandı.

        • Doğal Fidelio ses
        • Gürültü Önleyici Pro+
        • Rüzgar gürültüsü azaltma
        • Kaliteli evrensel uyum
        Philips Fidelio. Zengin, doğal ses

        Philips Fidelio. Zengin, doğal ses

        EDM, rock, klasik veya hip-hop türlerinden hangisini dinlerseniz dinleyin ses kalitesi çok yüksek olan bu kulaklık, kayıt sırasında stüdyodaymışsınız gibi bir dinleme deneyimi sunar. Dengeli-armatür sürücüler; mükemmel tizleri ve zengin, doğal vokalleri öne çıkarır. Dinamik sürücüler derin, net baslar ve harika enstrüman tonları sağlar.

        Sürükleyici deneyim. Gürültü Önleme Pro+

        Sürükleyici deneyim. Gürültü Önleme Pro+

        True wireless kulaklık, nerede olursanız olun mükemmel dinleme alanı sağlar. Hibrit gürültü önleme, istenmeyen sesleri engellemek için son teknoloji donanımları ve gelişmiş ses işleme özelliklerini kullanır. Gürültüyü azaltan Comply köpüğe sahip kulaklık uçları, sağlam ve rahat uyumuyla dinlediklerinize yeni bir boyut kazandırır.

        Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz Fidelio tasarımı

        Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz Fidelio tasarımı

        Müziğiniz kadar benzersiz bir stile sahip olun. Göz alıcı kulaklıklardaki yuvarlak cilalı metal ayrıntıları, Fidelio tasarımını temsil eder. Kabartmalı Muirhead deri, kıvrımlı metal şarj kutusuna yumuşak ve şık bir dokunuş katar.

        Net arama ses kalitesi. Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji.

        Net arama ses kalitesi. Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji.

        Birden fazla mikrofon ve özel algoritma, konuşma sesinize odaklanır ve çevrenizdeki gürültüyü azaltır. Rüzgar gürültüsü bile filtrelendiği için dışarıda yaptığınız aramalarda net bir şekilde duyulabilirsiniz.

        Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

        Philips Headphones uygulamasında ön ayar modlarını belirleyerek gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir ve rüzgar gürültüsü engelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ekolayzırla frekans tepkisini zevkinize göre hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

        Dokunmatik kontroller ve kolay bağlantılar

        Dokunmatik kontroller ve kolay bağlantılar

        Dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı Bluetooth aynı anda bir telefona (iOS veya Android) ve dizüstü bilgisayara bağlanmanıza imkan tanır. Google Fast Pair, uyumlu Android cihazları tek dokunuşla eşleştirmenizi sağlar.

        Daha fazla müzik. Şarj kutusuyla 48 saatlik oynatma süresi

        Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Kutu kablosuz olarak şarj edilebilir.

        Tüm telefonlardan yayın akışları için mükemmel ses

        Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın, true wireless kulaklıklar mümkün olan en iyi sesi sunar. Telefonunuza veya tabletinize en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda inanılmaz ayrıntılı bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarırsınız.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          10 mm + BA
          Hassasiyet
          103 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          • Hibrit
          • Dengeli Göbekli
          Yüksek Çözünürlüklü Ses
          Evet

        • ANC özellikleri

          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet
          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro+
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC mikrofonu
          4 mikrofon

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          3 mikrofon
          ENC mikrofon
          Evet
          Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Android hızlı eşleştirme
          Evet
          Otomatik duraklatma (IR sensörü)
          Evet
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX4
          Otomatik kapatma
          60 dakika
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu
          Kulak bağlantısı malzemesi
          • Uyumlu köpük
          • Silikon

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          9 + 25 sa
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          13 + 35 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          60 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          650mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Konuşma süresi
          13 sa
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          14 g
          Kablosuz şarj
          Evet
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          • Google Asistan
          • Apple Siri

        • Aksesuarlar

          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Uyumlu köpük
          3 çift (S/M/L)
          Kulaklık uçları
          6 çift
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          5,15  cm
          Genişlik
          8,49  cm
          Derinlik
          3,24  cm
          Ağırlık
          0,109  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          17,3  cm
          Genişlik
          9,6  cm
          Derinlik
          6,2  cm
          Brüt ağırlık
          0,342  kg
          Net ağırlık
          0,132  kg
          Dara ağırlığı
          0,21  kg
          EAN
          48 95229 11864 5

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          19,2  cm
          Genişlik
          10,2  cm
          Yükseklik
          18,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,13  kg
          Net ağırlık
          0,396  kg
          Dara ağırlığı
          0,734  kg
          GTIN
          2 48 95229 11864 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          22,2  cm
          Yükseklik
          39,8  cm
          Brüt ağırlık
          9,2  kg
          Net ağırlık
          3,168  kg
          Dara ağırlığı
          6,032  kg
          GTIN
          1 48 95229 11864 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20172 9

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