2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
T1BK/00
Doğal Fidelio ses
Gürültü Önleyici Pro+
Rüzgar gürültüsü azaltma
Kaliteli evrensel uyum
EDM, rock, klasik veya hip-hop türlerinden hangisini dinlerseniz dinleyin ses kalitesi çok yüksek olan bu kulaklık, kayıt sırasında stüdyodaymışsınız gibi bir dinleme deneyimi sunar. Dengeli-armatür sürücüler; mükemmel tizleri ve zengin, doğal vokalleri öne çıkarır. Dinamik sürücüler derin, net baslar ve harika enstrüman tonları sağlar.
True wireless kulaklık, nerede olursanız olun mükemmel dinleme alanı sağlar. Hibrit gürültü önleme, istenmeyen sesleri engellemek için son teknoloji donanımları ve gelişmiş ses işleme özelliklerini kullanır. Gürültüyü azaltan Comply köpüğe sahip kulaklık uçları, sağlam ve rahat uyumuyla dinlediklerinize yeni bir boyut kazandırır.
Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Kutu kablosuz olarak şarj edilebilir.
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