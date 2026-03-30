2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
STH7050/30
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
1500 W güç, 28 g/dk'ya kadar
OptimalTEMP taban
30 saniye ısınma
100 + 200 ml su hazneleri
StyleMat dahildir
Yenilikçi ayarlanabilir başlık, kırışıklıkları istediğiniz açıda giderebileceğiniz anlamına gelir ve size dikey veya yatay buhar üretim seçeneği sunar; hangisini seçeceğiniz size kalmış!
Buhar plakasında bulunan sivri uç sayesinde düğmeler, yakalar ve pileler gibi ulaşılması zor bölgelerde kırışıklıkları ekstra hassasiyetle kolayca giderebilirsiniz.
İhtiyacınız olduğunda buhar üreticiniz sadece 30 saniye içinde kullanıma hazırdır. Işık, başlamaya hazır olduğunuzu belirtir, böylece kısa sürede bitirebilirsiniz. Son dakika kıyafet kararları için idealdir.
Ödüller
Yorumlar
Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 10 saniye buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.
Şirket içi Philips test raporuna göre Philips GC362 ile karşılaştırıldığında