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  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
  • Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
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7000 SerisiEl Tipi Buhar Üretici

STH7050/30

1 ödül

Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın
Philips 7000 Serisi El Tipi Buhar Üretici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Kullanışlı, hızlı ve etkili buharla ütüleme

Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın

  • 1500 W güç, 28 g/dk'ya kadar

  • OptimalTEMP taban

  • 30 saniye ısınma

  • 100 + 200 ml su hazneleri

  • StyleMat dahildir

Kolay ve keyifli buhar üretimi için ayarlanabilir başlık

Kolay ve keyifli buhar üretimi için ayarlanabilir başlık

Yenilikçi ayarlanabilir başlık, kırışıklıkları istediğiniz açıda giderebileceğiniz anlamına gelir ve size dikey veya yatay buhar üretim seçeneği sunar; hangisini seçeceğiniz size kalmış!

Giysilerinizin herhangi bir bölgesine etkili bir şekilde ulaşmak için sivri uç

Giysilerinizin herhangi bir bölgesine etkili bir şekilde ulaşmak için sivri uç

Buhar plakasında bulunan sivri uç sayesinde düğmeler, yakalar ve pileler gibi ulaşılması zor bölgelerde kırışıklıkları ekstra hassasiyetle kolayca giderebilirsiniz.

Yalnızca 30 saniyede buhar üretimine başlamaya hazır

Yalnızca 30 saniyede buhar üretimine başlamaya hazır

İhtiyacınız olduğunda buhar üreticiniz sadece 30 saniye içinde kullanıma hazırdır. Işık, başlamaya hazır olduğunuzu belirtir, böylece kısa sürede bitirebilirsiniz. Son dakika kıyafet kararları için idealdir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 10 saniye buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.

  2. Şirket içi Philips test raporuna göre Philips GC362 ile karşılaştırıldığında