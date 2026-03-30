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  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
  • Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.

5000 SerisiBuharlı Düzleştirici

STH5020/40

Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi 35 saniyede hızlı bir şekilde ısınır ve kolay bir kullanım sunar. Sıfır yanık garantisi ve göz kamaştıran tasarımı ile sizlerle!
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Philips'le gardırobunuza hava katın

Modanın geleceği: Buhar tarzla buluşuyor.

  • Hassas ürünler ve ütülemesi zor kırışıklıklar için ideal

  • Şık ve modern tasarım - kullanımı kolay

  • Seyahat için taşınabilir, kullanışlı ve saklaması kolay

Şık tasarım ve ayarlanabilir başlık: kullanması ve saklaması kolay

Şık tasarım ve ayarlanabilir başlık: kullanması ve saklaması kolay

Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, siz istediğinizde buhar vermeye hazır. Giysilerinizi bir askıda veya düz bir yüzeyde buharlamanız için başlığı ayarlamanız yeterli. Ayarlanabilir eğilebilir başlığı sayesinde seyahat için kolayca taşınabilir ve evde hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir.

Tak ve çalıştır: Saniyeler içerisinde kullanıma hazır, ütü masası gerekmez

Tak ve çalıştır: Saniyeler içerisinde kullanıma hazır, ütü masası gerekmez

Kullanımı oldukça kolay olan Philips Buharlı Düzleştirici 5000, 35 saniye gibi kısa bir sürede ısınır. Giysilerinizi bir askıda veya düz bir yüzeyde buharlayarak kırışıklıkları giderebilirsiniz.

Eco ve Max ayarları: Kıyafetinize uygun olanı seçin

Eco ve Max ayarları: Kıyafetinize uygun olanı seçin

Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, gardırobunuzdaki ütülenebilir tüm kıyafetleriniz için uygundur ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Eco ayarı, enerji tasarrufu sağlayan ideal ve varsayılan ayarınızdır. Daha güçlü bir buhar oranına sahip Max ayarı ise daha zorlu kırışıklıklar ve pamuklu kumaş gibi ürünler için idealdir.

Teknik Özellikler

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  1. Bakteri/maya test suşlarıyla test edilmiştir: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test akar türleri ile test edilmiştir: Dermatophagoides farinae (erkek ve dişi yetişkin akarlar ve nimfler)

  2. 1400 W güç derecesi, cihazın 240 V güç kaynağına bağlanmasına dayanmaktadır. Gerçek güç derecesi voltaja bağlı olarak değişebilir.