2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
STH5020/40
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Hassas ürünler ve ütülemesi zor kırışıklıklar için ideal
Şık ve modern tasarım - kullanımı kolay
Seyahat için taşınabilir, kullanışlı ve saklaması kolay
Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, siz istediğinizde buhar vermeye hazır. Giysilerinizi bir askıda veya düz bir yüzeyde buharlamanız için başlığı ayarlamanız yeterli. Ayarlanabilir eğilebilir başlığı sayesinde seyahat için kolayca taşınabilir ve evde hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir.
Kullanımı oldukça kolay olan Philips Buharlı Düzleştirici 5000, 35 saniye gibi kısa bir sürede ısınır. Giysilerinizi bir askıda veya düz bir yüzeyde buharlayarak kırışıklıkları giderebilirsiniz.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, gardırobunuzdaki ütülenebilir tüm kıyafetleriniz için uygundur ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Eco ayarı, enerji tasarrufu sağlayan ideal ve varsayılan ayarınızdır. Daha güçlü bir buhar oranına sahip Max ayarı ise daha zorlu kırışıklıklar ve pamuklu kumaş gibi ürünler için idealdir.
Yorumlar
Bakteri/maya test suşlarıyla test edilmiştir: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test akar türleri ile test edilmiştir: Dermatophagoides farinae (erkek ve dişi yetişkin akarlar ve nimfler)
1400 W güç derecesi, cihazın 240 V güç kaynağına bağlanmasına dayanmaktadır. Gerçek güç derecesi voltaja bağlı olarak değişebilir.