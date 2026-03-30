Eco ve Max ayarları: Kıyafetinize uygun olanı seçin

Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, gardırobunuzdaki ütülenebilir tüm kıyafetleriniz için uygundur ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Eco ayarı, enerji tasarrufu sağlayan ideal ve varsayılan ayarınızdır. Daha güçlü bir buhar oranına sahip Max ayarı ise daha zorlu kırışıklıklar ve pamuklu kumaş gibi ürünler için idealdir.