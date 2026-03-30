2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
STH3020/70
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Kompakt ve katlanabilir
Yaklaşık 30 saniyede kullanıma hazır
1000 W, 20 g/dk'ya kadar
Ütü masası gerekmez
Sadece 30 saniyede buhar püskürtmeye hazır hale gelir. Hazır olduğunda gösterge ışığı yanar. Böylece işinizi, beklemeye gerek kalmadan kısa sürede, zahmetsizce bitirebilirsiniz.
Philips 3000 Serisi el tipi buhar üretici, seyahat etmek veya evde kolayca saklamak için kullanışlı bir torbayla birlikte gelir.
Philips 3000 Serisi el tipi buhar üretici, yeniden doldurmaya gerek kalmadan 1 kombininizi buharla ütüleyebilmeniz için 120 ml çıkarılabilir su haznesine sahiptir. Buhar üreticinizin su haznesini kolayca çıkarıp lavaboda yeniden doldurabilirsiniz.
Yorumlar
Harici kaynak tarafından 10 saniye boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.