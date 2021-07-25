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    3000 Series

    El Tipi Buharlı Düzleştirici

    STH3020/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Kompakt ve katlanabilir çözüm Kompakt ve katlanabilir çözüm Kompakt ve katlanabilir çözüm
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      3000 Series El Tipi Buharlı Düzleştirici

      STH3020/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Kompakt ve katlanabilir çözüm

      3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün

      3000 Series El Tipi Buharlı Düzleştirici

      Kompakt ve katlanabilir çözüm

      3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün

      Kompakt ve katlanabilir çözüm

      3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün

      3000 Series El Tipi Buharlı Düzleştirici

      Kompakt ve katlanabilir çözüm

      3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün

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        3000 Series

        3000 Series

        El Tipi Buharlı Düzleştirici

        Toplam:

        Kompakt ve katlanabilir çözüm

        Evde ve hareket halinde kolay kırışıklık giderme

        • Kompakt ve katlanabilir
        • ˜30 saniyede kullanıma hazır
        • 1000 W, 20 g/dk'ya kadar
        • Ütü masası gerekmez
        Kompakt ve katlanabilir buharlı düzleştirici, kullanımı ve saklanması kolay

        Kompakt ve katlanabilir buharlı düzleştirici, kullanımı ve saklanması kolay

        3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.

        Yalnızca 30 saniye kadar kısa bir sürede kullanıma hazır

        Yalnızca 30 saniye kadar kısa bir sürede kullanıma hazır

        Yalnızca 30 saniye içinde buhar vermeye hazır. Işık, ne zaman kullanıma hazır olduğunu gösterir, böylece işinizi kısa sürede bitirirsiniz. Beklemek yok, ekstra zahmet yok.

        1000 W, 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar hızı

        1000 W, 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar hızı

        El tipi buhar üreticimiz, 1000 W sayesinde 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar sağlar. Hızlı ve kullanışlı bir deneyim sunar.

        Ütü masası gerekmez! Zaman kazanın ve zahmetten kurtulun!

        Ütü masası gerekmez! Zaman kazanın ve zahmetten kurtulun!

        Zahmetsiz buhar püskürtme. Aceleniz olduğunda ütü masasını kurmanız gerekmeyeceğinden zamandan tasarruf edin.

        Kolay doldurma için 120 ml çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için 120 ml çıkarılabilir su haznesi

        Philips 3000 Serisi el tipi buhar üretici, yeniden doldurmadan 1 kıyafete kadar buharlı ütüleme için 120 ml çıkarılabilir su haznesine sahiptir. Buhar üreticinizin su haznesini kolayca çıkarıp lavaboda yeniden doldurabilirsiniz.

        Buhar, bakterileri %99,9 oranında öldürür*

        Buhar, bakterileri %99,9 oranında öldürür*

        Geride bıraktığımız birkaç ay, bizi sağlıklı ve hijyenik çözümler aramaya yönlendirdi. El tipi buhar üreticimiz bakterileri %99,9 oranında öldürür*. Perdelerinizi ve çarşaflarınızı bile buharla temizleyebilirsiniz.

        Giysileri havalandırın, kokuları giderin, daha az yıkama yapın

        Giysileri havalandırın, kokuları giderin, daha az yıkama yapın

        3000 Serisi el tipi buhar üreticimizin sıcak buharı, narin kıyafetlerinizi anında havalandırarak kokuları giderir. Daha az yıkama yapın, daha az ütüleyin, enerji tasarrufu yapın ve giysilerinizin ömrünü uzatın!

        Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir, yanık riski yoktur!

        Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir, yanık riski yoktur!

        Buharlı düzleştiricimiz, tüm ütülenebilir kumaş ve kıyafetlerde güvenle kullanılabilir. Buhar plakasını yanık riski olmadan her türlü giysiye bastırabilirsiniz. İpek gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.

        Daha iyi buhar püskürtme sonuçları için metal buhar plakası*

        Daha iyi buhar püskürtme sonuçları için metal buhar plakası*

        Metal buhar plakası, buhar püskürtme esnasında buhar üreticiyi kumaşa güvenli bir şekilde bastırmanıza olanak tanıyarak yanma riski olmadan daha iyi buharlı ütüleme sonuçları sağlar. En narin kumaşlarda bile güvenli şekilde kullanılabilir.

        Kolay saklama için çantası dahildir

        Kolay saklama için çantası dahildir

        Philips 3000 Serisi el tipi buhar üretici, seyahat ederken kullanmak veya ürünü evde kolayca saklamak için kullanışlı bir çantaya sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kese
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        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Sonucun kalitesi

          Buhar plakası
          Isıtmalı metal plaka
          Gerilim
          220V
          Güç
          1000 W

        • Kolaylık

          Kordon uzunluğu
          2m
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Katlanabilir
          Evet
          Kullanıma hazır
          30 sn
          Su haznesi
          120 ml
          Işıklı buhar göstergesi
          Evet
          Açma/Kapama düğmesi
          Evet

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            Regulatory information
            Manufacturer address
            Product risks
            • Harici kaynak tarafından 1 dakika boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.
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