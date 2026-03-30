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  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm

Üretimden kaldırıldı

3000 SerisiEl Tipi Buharlı Düzleştirici

STH3020/10

Kompakt ve katlanabilir çözüm
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Evde ve hareket halinde kolay kırışıklık giderme

Kompakt ve katlanabilir çözüm

  • Kompakt ve katlanabilir

  • Yaklaşık 30 saniyede kullanıma hazır

  • 1000 W, 20 g/dk'ya kadar

  • Ütü masası gerekmez

Kompakt ve katlanabilir buharlı düzleştirici, kullanımı ve saklanması kolay

Kompakt ve katlanabilir buharlı düzleştirici, kullanımı ve saklanması kolay

3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.

30 saniye kadar kısa bir sürede kullanıma hazır

30 saniye kadar kısa bir sürede kullanıma hazır

Sadece 30 saniyede buhar püskürtmeye hazır hale gelir. Hazır olduğunda gösterge ışığı yanar. Böylece işinizi, beklemeye gerek kalmadan kısa sürede, zahmetsizce bitirebilirsiniz.

1000 W, 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar hızı

1000 W, 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar hızı

El tipi buhar üreticimiz, 1000 W gücü sayesinde 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar sağlar. Hızlı ve rahat buhar püskürtme için.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Harici kaynak tarafından 10 saniye boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.