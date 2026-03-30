2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
STH3020/10
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Kompakt ve katlanabilir
Yaklaşık 30 saniyede kullanıma hazır
1000 W, 20 g/dk'ya kadar
Ütü masası gerekmez
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.
Sadece 30 saniyede buhar püskürtmeye hazır hale gelir. Hazır olduğunda gösterge ışığı yanar. Böylece işinizi, beklemeye gerek kalmadan kısa sürede, zahmetsizce bitirebilirsiniz.
El tipi buhar üreticimiz, 1000 W gücü sayesinde 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar sağlar. Hızlı ve rahat buhar püskürtme için.
Yorumlar
Harici kaynak tarafından 10 saniye boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.