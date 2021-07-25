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Kompakt ve katlanabilir çözüm
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt ve katlanabilir çözüm
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün
Kompakt ve katlanabilir çözüm
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt ve katlanabilir çözüm
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir. Tüm faydaları görün
El Tipi Buharlı Düzleştirici
Toplam:
3000 Serisi el tipi buharlı düzleştiricimiz; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.
Yalnızca 30 saniye içinde buhar vermeye hazır. Işık, ne zaman kullanıma hazır olduğunu gösterir, böylece işinizi kısa sürede bitirirsiniz. Beklemek yok, ekstra zahmet yok.
El tipi buhar üreticimiz, 1000 W sayesinde 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar sağlar. Hızlı ve kullanışlı bir deneyim sunar.
Zahmetsiz buhar püskürtme. Aceleniz olduğunda ütü masasını kurmanız gerekmeyeceğinden zamandan tasarruf edin.
Philips 3000 Serisi el tipi buhar üretici, yeniden doldurmadan 1 kıyafete kadar buharlı ütüleme için 120 ml çıkarılabilir su haznesine sahiptir. Buhar üreticinizin su haznesini kolayca çıkarıp lavaboda yeniden doldurabilirsiniz.
Geride bıraktığımız birkaç ay, bizi sağlıklı ve hijyenik çözümler aramaya yönlendirdi. El tipi buhar üreticimiz bakterileri %99,9 oranında öldürür*. Perdelerinizi ve çarşaflarınızı bile buharla temizleyebilirsiniz.
3000 Serisi el tipi buhar üreticimizin sıcak buharı, narin kıyafetlerinizi anında havalandırarak kokuları giderir. Daha az yıkama yapın, daha az ütüleyin, enerji tasarrufu yapın ve giysilerinizin ömrünü uzatın!
Buharlı düzleştiricimiz, tüm ütülenebilir kumaş ve kıyafetlerde güvenle kullanılabilir. Buhar plakasını yanık riski olmadan her türlü giysiye bastırabilirsiniz. İpek gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.
Metal buhar plakası, buhar püskürtme esnasında buhar üreticiyi kumaşa güvenli bir şekilde bastırmanıza olanak tanıyarak yanma riski olmadan daha iyi buharlı ütüleme sonuçları sağlar. En narin kumaşlarda bile güvenli şekilde kullanılabilir.
Philips 3000 Serisi el tipi buhar üretici, seyahat ederken kullanmak veya ürünü evde kolayca saklamak için kullanışlı bir çantaya sahiptir.
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