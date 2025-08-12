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5000 seriesKablosuz fare

SPK7538B/97

Performans ve konfor bir arada

Philips 5000 serisi fare, sessiz tasarıma ve kullanışlı Bluetooth kablosuz bağlantısına sahiptir. Windows, Android ve Mac OS dahil olmak üzere birden çok işletim sisteminde sorunsuz şekilde çalışın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Performans ve konfor bir arada

  • 1600 DPI

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Sessiz tasarım

  • Çoklu cihaz işlevi

Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

Sessiz ve rahat deneyim için daha az tıklama sesi

Sessiz ve rahat deneyim için daha az tıklama sesi

Tamamen kablosuz bir çalışma alanı için 2.4G kablosuz bağlantı

Tamamen kablosuz bir çalışma alanı için 2.4G kablosuz bağlantı

Bilgisayar kablolarından kurtulun. Bu özelliğe sahip herhangi bir klavye/fare için, aksesuarı hızlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yoluyla herhangi bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Basit kurulum işlemine sahip aksesuarın şık tasarımı, çalışma alanınızın temiz görünmesini ve kablolardan kurtulmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları