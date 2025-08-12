2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SPK7528G/97
Performans ve konfor bir arada
Philips 5000 serisi fare, sessiz tasarıma ve kullanışlı Bluetooth kablosuz bağlantısına sahiptir. Windows, Android ve Mac OS dahil olmak üzere birden çok işletim sisteminde sorunsuz şekilde çalışın.
1600 DPI
Bluetooth 3.0/5.0
Sessiz tasarım
Çoklu cihaz işlevi
Bilgisayar kablolarından kurtulun. Bu özelliğe sahip herhangi bir klavye/fare için, aksesuarı hızlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yoluyla herhangi bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Basit kurulum işlemine sahip aksesuarın şık tasarımı, çalışma alanınızın temiz görünmesini ve kablolardan kurtulmanızı sağlar.
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