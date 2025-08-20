Performans ve konfor bir arada

Bu fare, ideal seyahat arkadaşınızdır. Kablosuz Bluetooth bağlantısı ve tek bir tıklamayla üç cihaz arasında geçiş yapabilme özelliği sayesinde, sayfalar arasında sorunsuz ve rahat bir şekilde gezinmek için tasarlanmıştır.