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4000 seriesKablosuz fare

SPK7438B/97

Performans ve konfor bir arada

Bu fare, ideal seyahat arkadaşınızdır. Kablosuz Bluetooth bağlantısı ve tek bir tıklamayla üç cihaz arasında geçiş yapabilme özelliği sayesinde, sayfalar arasında sorunsuz ve rahat bir şekilde gezinmek için tasarlanmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Performans ve konfor bir arada

  • Çoklu cihaz işlevi

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Sessiz tasarım

  • Akıllı güç tasarrufu

  • Son derece ince

Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

Sessiz ve rahat deneyim için daha az tıklama sesi

Sessiz ve rahat deneyim için daha az tıklama sesi

Tamamen kablosuz bir çalışma alanı için 2.4G kablosuz bağlantı

Tamamen kablosuz bir çalışma alanı için 2.4G kablosuz bağlantı

Bilgisayar kablolarından kurtulun. Bu özelliğe sahip herhangi bir klavye/fare için, aksesuarı hızlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yoluyla herhangi bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Basit kurulum işlemine sahip aksesuarın şık tasarımı, çalışma alanınızın temiz görünmesini ve kablolardan kurtulmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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