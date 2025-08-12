2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SPK7418G/97
Modern, ince ve taşınabilir
Bu fare, ideal seyahat arkadaşınızdır. Kablosuz Bluetooth bağlantısı ve tek bir tıklamayla üç cihaz arasında geçiş yapabilme özelliği sayesinde, sayfalar arasında sorunsuz ve rahat bir şekilde gezinmek için tasarlanmıştır.
Çoklu cihaz işlevi
Bluetooth 3.0/5.0
Sessiz tasarım
Akıllı güç tasarrufu
Son derece ince
Bilgisayar kablolarından kurtulun. Bu özelliğe sahip herhangi bir klavye/fare için, aksesuarı hızlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yoluyla herhangi bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Basit kurulum işlemine sahip aksesuarın şık tasarımı, çalışma alanınızın temiz görünmesini ve kablolardan kurtulmanızı sağlar.
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