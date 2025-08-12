Tamamen kablosuz bir çalışma alanı için 2.4G kablosuz bağlantı

Bilgisayar kablolarından kurtulun. Bu özelliğe sahip herhangi bir klavye/fare için, aksesuarı hızlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yoluyla herhangi bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Basit kurulum işlemine sahip aksesuarın şık tasarımı, çalışma alanınızın temiz görünmesini ve kablolardan kurtulmanızı sağlar.