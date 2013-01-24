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    Dizüstü bilgisayar USB hoparlörleri

    SPA2210/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız! Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız! Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!
      -{discount-value}

      Dizüstü bilgisayar USB hoparlörleri

      SPA2210/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!

      Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 44,90 TL
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      Dizüstü bilgisayar USB hoparlörleri

      Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!

      Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün

      Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!

      Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 44,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Dizüstü bilgisayar USB hoparlörleri

      Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!

      Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Dizüstü bilgisayar USB hoparlörleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!

        • USB ile çalışır
        • Ses girişi
        Kablo uzunluğu değişebilir

        Kablo uzunluğu değişebilir

        Kolay kablo yönetimi, dağınık kabloları toparlamanıza yardımcı olarak düzenli bir masanız olmasını sağlar ve kablo uzunluğu ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlanabilir.

        Müziğin, oyunların, filmlerin ve çevrimiçi videoların keyfini çıkarın

        Müziğin, oyunların, filmlerin ve çevrimiçi videoların keyfini çıkarın

        Dizüstü bilgisayarınız ve netbook'unuz için mükemmel bir çevrebirim cihazıdır; böylece multimedya müzik ve video dosyalarını mükemmel ses kalitesiyle oynatabilirsiniz.

        Zengin bas

        Zengin bas

        Bu Philips PC hoparlörü, hoparlör kutusu sisteminden gelen zengin bas deneyimi ile yüksek ses kalitesi sağlar.

        Güç için USB fişi

        Güç için USB fişi

        Tak ve kullan kolaylığı sayesinde USB kablosu doğrudan herhangi bir USB portuna bağlanır ve dizüstü bilgisayarınız bunu taşınabilir USB yığın depolama aygıtı olarak algılar.

        Çevreci ürün

        Çevreci ürün

        Royal Philips Electronics tarafından Çevreci Ürün olarak onaylanmıştır. Çevreci Ürün, cihaz performansının belirli sürdürülebilirlik konularında (örneğin enerji verimliliği, ürün ağırlığı, kullanım ömrü yönetimi, vb.), başlıca rakiplerinden en az %10 daha iyi olduğu anlamına gelir.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          17,4  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Derinlik
          12  cm
          Ağırlık
          0,53  kg

        • Ses

          Bas geliştirme
          Bas Kuvvetlendirme
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Analog Ses Seviyesi Kontrolü

        • Hoparlörler

          Uydu hoparlör sürücüleri
          2"

        • Bağlantı

          Veri için ses girişi
          Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
          Kablo uzunluğu
          1,5 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          USB
          USB 2.0

        • Kullanılabilirlik

          Güç açık göstergesi
          Evet
          Kurulum Kolaylığı
          Tak ve Çalıştır

        • Sistem Gereksinimleri

          PC OS
          Windows 98 SE ME 2000 XP Vista veya üzeri MAC OS X üzeri
          USB
          Boş USB portu

        • Ambalaj içeriği

          Hızlı kurulum kılavuzu
          Evet
          Uydu sayısı
          2

        • Dış Karton

          GTIN
          1 87 12581 49189 2
          Brüt ağırlık
          2,95  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Uzunluk
          24,1  cm
          Net ağırlık
          2,176  kg
          Ambalaj sayısı
          4
          Dara ağırlığı
          0,774  kg
          Genişlik
          20,6  cm

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Derinlik
          11,7  cm
          EAN
          87 12581 49189 5
          Brüt ağırlık
          0,7  kg
          Yükseklik
          10,7  cm
          Net ağırlık
          0,544  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Dara ağırlığı
          0,156  kg
          Genişlik
          20  cm

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