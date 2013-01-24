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Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!
Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!
Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün
Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!
Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevimli görünürüz ama çılgınlar gibi parti yaparız!
Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir! Tüm faydaları görün
Dizüstü bilgisayar USB hoparlörleri
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kolay kablo yönetimi, dağınık kabloları toparlamanıza yardımcı olarak düzenli bir masanız olmasını sağlar ve kablo uzunluğu ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
Dizüstü bilgisayarınız ve netbook'unuz için mükemmel bir çevrebirim cihazıdır; böylece multimedya müzik ve video dosyalarını mükemmel ses kalitesiyle oynatabilirsiniz.
Bu Philips PC hoparlörü, hoparlör kutusu sisteminden gelen zengin bas deneyimi ile yüksek ses kalitesi sağlar.
Tak ve kullan kolaylığı sayesinde USB kablosu doğrudan herhangi bir USB portuna bağlanır ve dizüstü bilgisayarınız bunu taşınabilir USB yığın depolama aygıtı olarak algılar.
Royal Philips Electronics tarafından Çevreci Ürün olarak onaylanmıştır. Çevreci Ürün, cihaz performansının belirli sürdürülebilirlik konularında (örneğin enerji verimliliği, ürün ağırlığı, kullanım ömrü yönetimi, vb.), başlıca rakiplerinden en az %10 daha iyi olduğu anlamına gelir.
Ürün boyutları
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Sistem Gereksinimleri
Ambalaj içeriği
Dış Karton
Ambalaj boyutları