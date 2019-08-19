2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SPA20/00
Mükemmel ses
Müzik, ses ve film müziği konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir!
USB ile çalışır
Ses girişi
Bu Philips PC hoparlörü, hoparlör kutusu sisteminden gelen zengin bas deneyimi ile yüksek ses kalitesi sağlar.
Tak ve kullan kolaylığı sayesinde USB kablosu doğrudan herhangi bir USB portuna bağlanır ve dizüstü bilgisayarınız bunu taşınabilir USB yığın depolama aygıtı olarak algılar.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
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