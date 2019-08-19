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Üretimden kaldırıldı

USB Dizüstü bilgisayar hoparlörleri

SPA20/00

Mükemmel ses

Müzik, ses ve film müziği konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir!

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Mükemmel ses

  • USB ile çalışır

  • Ses girişi

Zengin bas

Bu Philips PC hoparlörü, hoparlör kutusu sisteminden gelen zengin bas deneyimi ile yüksek ses kalitesi sağlar.

Güç için USB fişi

Güç için USB fişi

Tak ve kullan kolaylığı sayesinde USB kablosu doğrudan herhangi bir USB portuna bağlanır ve dizüstü bilgisayarınız bunu taşınabilir USB yığın depolama aygıtı olarak algılar.

Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

Teknik Özellikler

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